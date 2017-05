Vive un mano a mano entre un 'Par de reinas'

Con sus principales éxitos bajo el brazo, Edith Márquez y Ana Bárbara se alistan para presentarse el 9 de junio en el Auditorio Telmex en punto de las 21:00 horas

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- Dicen “que mujeres juntas, ni difuntas”, pero la excepción a la regla es clara con Edith Márquez, quien con el éxito que tiene en palenques y cuya música es parte de la memoria colectiva mexicana, busca compartir su talento. Y quien siempre resulta ganador es el público. Hace unos años se unió con su amiga María José para realizar una gira en conjunto, ahora llega de la mano de Ana Bárbara para realizar una serie de presentaciones a través del tour “Par de reinas”, que llegará este 9 de junio al Auditorio Telmex en punto de las 21:00 horas.

Ser una reina no es un sinónimo de soberbia, es tener la humildad y motivación de crear con alguien más, por ello fue que la propia Edith buscó a Ana Bárbara para realizar este proyecto, que no sólo las llevará a pisar recintos como la Arena Ciudad de México, el 3 de junio; además, las ha hecho fraternizar relaciones y convertirse en amigas y confidentes.

“Estamos haciendo una muy bonita mancuerna, la gira comenzó el 21 de abril en la ciudad de Puebla; la verdad, nos ha ido la maravilla. Estoy muy contenta de lo que está pasando, somos un complemento ideal arriba del escenario. De pronto a la gente le encanta escucharnos cantar éxitos que son míos en la voz de Ana y viceversa, además de todas las mujeres que se identifican de alguna manera con nosotras”, comentó Márquez en entrevista.

¿Qué verá el público en este concierto? Mucho talento y la oportunidad de verlas cantar, bailar, interactuar, reír y llorar. De hecho, hay temas que realizan en solitario; otros, a dueto… Cantan con mariachi y con banda… Y es que han estado trabajando arduamente por elegir el repertorio perfecto y descubriéndose en lo personal como dos mujeres con muchas cosas por contar.

“Yo de Ana siento una admiración muy grande como artista y ahora como mujer, como ser humano, es un ser extraordinario, una chava que me ha enseñado muchas cosas, que nos estamos ‘terapeando’ en las giras y demás. Hay cosas que yo no sabía de ella; conocía su trayectoria, sus éxitos y por eso es que se me ocurrió la gira con ella. De verdad que nos sentimos muy emocionadas”.

Alistan sorpresas

Durante la charla, Edith adelantó que podrían grabar un tema en conjunto con Ana Bárbara; también compartió que hay planes de hacer una gira por Estados Unidos: “Nuestro éxito es que somos mujeres como todas las que existen y de ahí que la gente se sienta identificada con nuestra vida en general. Compartir el escenario va mucho más allá de los egos que no existen, estamos dedicadas a disfrutar del show. Hay planes para ir a Estados Unidos, tenemos fechas pendientes. Hay una gran intención de componer un tema juntas y que se llame ‘Par de reinas’ —obviamente— y será la canción de presentación especial de los conciertos”.

Quiere temas intensos

Edith publicó “Emociones” y “Emociones II”, dos volúmenes de concepto que se posicionaron muy bien en el mercado, sin embargo, el público ya quiere que la intérprete realice temas inéditos: “Ese es un trabajo que lleva un tiempo; son muchas las sesiones que se hacen normalmente con el productor, que en este caso, espero que sea Armando Ávila con toda su gente. También los compositores empiezan a mandar temas y ahora sí que hay que ir eliminando y quedándonos con lo que nosotros creemos que es mejor”.

Señaló que le llama la atención escribir para su nuevo disco: “Yo hice junto con Bruno Danza el tema de ‘Dejémoslo así’ y la verdad que conectó muy bonito con el público, a la gente le ha encantado y creo que voy a empezar a meterme en esa onda y en esa etapa de mi carrera que es componer”.

Además, asegura disfrutar y componer canciones más de desamor que de amor. “Emocionalmente me encuentro muy bien, muy contenta, pero creo que en mi voz y para trasmitirle al público, sobre todo a las mujeres, me viene muy bien cantarles este tipo de canciones”.

SABER MÁS

Lista para las Fiestas de Octubre

Las presentaciones en solitario continúan para Edith, el 8 de junio, un día antes del concierto en Guadalajara estará en el palenque de Monterrey. Y el 7 de octubre estará en el palenque de las Fiestas de Octubre, lugar que siempre llena.