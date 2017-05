Adiós al espía seductor

Roger Moore, el hombre que dotó de masculinidad y sarcasmo a 'James Bond', fallece a los 89 años, víctima de cáncer

ESTADOS UNIDOS (24/MAY/2017).- Encantador y desenfadado frente a la pantalla. Tímido y solidario detrás de ella. Roger Moore se ganó un boleto a la eternidad al encarnar en siete ocasiones a “James Bond”, más que nadie en la pantalla, aunque él prefería ser recordado como embajador de la UNICEF, a lo que se dedicó en sus últimos años de vida.

El histrión británico falleció ayer martes en Suiza, a los 89 años, luego de una breve batalla contra el cáncer, según lo dio a conocer la familia del artista a través de un comunicado. “Con el mayor pesar, debemos compartir la terrible noticia de que nuestro padre, Sir Roger Moore, falleció hoy. Estamos todos devastados. Sabemos que nuestro propio amor y admiración serán magnificados muchas veces, alrededor del mundo, por personas que lo conocieron por sus películas, sus series de televisión y su apasionado trabajo para UNICEF, el cual él consideraba su mayor logro”.

Su andar tranquilo pero firme, así como su sentido del absurdo —expresados principalmente al levantar la ceja—, parecían poner de manifiesto el trasfondo ridículo de las películas de Bond, en las que el apuesto agente secreto británico era tan adepto a mezclar martinis, seducir a hermosas mujeres y ordenar comidas gourmet al mismo tiempo que se deshacía de supervillanos que trataban de dominar el mundo.

“Para mí, las situaciones de Bond son tan ridículas, tan estrafalarias”, dijo una vez. “Quiero decir, se supone que este hombre es un espía y aun así, todo el mundo sabe que es un espía. Todos los camareros del mundo le ofrecen martinis agitados, no revueltos. ¿Qué clase de espía serio es reconocido donde quiera que va? Es extravagante. Así que hay que tratar el humor de un modo extravagante también”.

Moore comenzó a usar la “licencia para matar” del “007” cuando Sean Connery abandonó el papel en 1973 y de inmediato le imprimió su estilo al personaje, al que le quitó la arrogancia y el machismo de Connery para dotarlo de una personalidad menos solemne, con toques de humor y sobre todo, seductor.

En la vida real, este lado seductor se reflejó en cuatro matrimonios. Moore se divorció tres veces: primero, de la patinadora Doorn Van Steyn, en 1953; de la cantante inglesa Dorothy Squires, en 1969 y de la actriz italiana Luisa Mattioli, la madre de sus hijos Deborah, Geoffrey y Christian, en el 2000. Se casó por cuarta ocasión en el 2002, con la socialité sueca Kristina Tholstrup.

Con licencia para ayudar

En 1991, Moore se convirtió en embajador de buena voluntad para UNICEF, papel que le presentó la difunta actriz Audrey Hepburn. Al igual que ésta, el actor le dedicó gran energía a la tarea.

“Me sentí pequeño, insignificante y bastante avergonzado de que yo había viajado tanto haciendo películas e ignoraba lo que estaba pasando a mi alrededor”, expresó al describir cómo lo afectó este trabajo.

Moore recibió el premio Dag Hammarskjold Inspiration por su trabajo con UNICEF y fue nombrado comandante en la Orden Nacional de Artes y Letras de Francia en el 2008, un reconocimiento que dijo que valía “más que un Oscar”. Ese mismo año publicó una autobiografía “My Word Is My Bond”, que incluyó detalles sobre su trabajo en las películas de Bond, su amistad con Hepburn, sus encuentros con Cary Grant, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor y otras estrellas, y sus problemas de salud, incluyendo un caso de cáncer de próstata que superó.

Las chicas Bond de Roger Moore

Jane Seymour

La actriz inglesa de 66 años dio vida a Solitaire la primera conquista del actor como agente 007 en “Live and Let Die” (1973).

Britt Ekland

“The Man with the Golden Gun” (1974) fue la segunda cinta que protagonizó Roger Moore como el agente del MI6. En este filme es la actriz Britt Ekland quien encarna el papel de chica Bond como Mary Goodnight.

Bárbara Bach

Para 1977, Roger volvió a encargar al agende secreto en la cinta “The Spy Who Loved Me”. Aquí la ‘chica Bond’ fue la actriz Bárbara Bach en su papel de agente Anya Amasova.

Lois Chiles

En ‘Moonraker’ (1979) Roger Moore tiene la misión de viajar al espacio junto con la científica espacial, Holly Goodhead, interpretada por la actriz Lois Chiles.

Carole Bouquet

“For Your Eyes Only” (1981) tocó como tema narrativo la venganza y sus consecuencias. En esta cinta, la primera de la saga dirigida por John Glen, Roger Moore compartió protagonismo con la actriz Carole Bouquet.

Maud Adams

En 1983 se estrenó “Octopussy” donde compartió cartel con la actriz y modelo Maud Adams. Es famosa por ser la única actriz que participó en tres filmes de la saga de 007: la ya mencionada más “The Man with the Golden Gun” (1974) y “A View to a Kill” (1985).

Tanya Roberts

“Una vista para matar” (1985) es la película 14 de Bond y la última en la que el actor interpreta al 007. Aunque tuvo éxito, un factor negativo fue el desgaste que sufría el protagonista, debido a los 58 años del actor. Moore se despidió con la actriz Tanya Roberts.