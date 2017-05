Lucía Villalón, ex de ‘Chicharito’, aprendió a querer de otra manera

Compartió en Instagram una imagen y un mensaje acerca de cerrar ciclos

CIUDAD DE MÉXICO (23/MAY/2017).- La periodista española Lucía Villalón, ex novia del futbolista Javier "Chicharito" Hernández, compartió en Instagram una imagen y un mensaje acerca de cerrar ciclos.

Dijo que terminó un ciclo de "momentos muy malos", pero se quedará con los buenos y recordará a las personas que estuvieron ahí. Añadió que se queda con lo aprendido porque "a pesar de tocar lo más bajo sabes que es ahí cuando empiezas a crecer".

"He aprendido a valorar la salud y a las personas que se quedan cuando ella no está... He aprendido a querer de otra manera, ni mejor ni peor, pero de una forma más libre y sincera", señaló.

Tras su ruptura con el delantero del Bayer Leverkusen, con quien pensaba casarse, Villalón ofreció una entrevista en la que dijo estar "dolida" con él y dio a entender que él no la había apoyado cuando estuvo enfermo.