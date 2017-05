Morrissey se queja de los discursos oficiales tras ataque en Manchester

En su cuenta de Facebook expresó su 'monumental rabia' contra el terrorismo

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- Después del ataque durante el concierto de Ariana Grande en Manchester en el que murieron 22 personas, las reacciones han sido de todo tipo, pero quizá nadie esperaba la indignada crítica de Morrissey contra las autoridades inglesas.

El influyente astro británico publicó en su cuenta de Facebook un enconado comentario en el que expresa su "monumental rabia" contra el terrorismo, pero también estampa un fuerte reclamo contra la primera ministra inglesa, Theresa May, y el alcalde londinense, Sadiq Khan, entre otras autoridades.

"Theresa May dice que estos ataques 'no nos quebrarán', pero vive su vida en una burbuja a prueba de balas y es claro que ella no tendrá que identificar a ningún joven en las morgues de Manchester. 'No nos quebrarán' significa que la tragedia no la quebrará a ella, o a sus políticas sobre migración".

El exlíder de los Smiths continúa con un señalamiento al alcalde de Londres, que dijo que su ciudad "está unida" con Manchester, "pero no condena al Estado Islámico, que reclamó responsabilidad por la bomba".

Y así llega a la reina Isabel II, "quien recibe absurdos elogios por sus 'fuertes palabras' pero no cancela su fiesta de jardín en el Palacio de Buckingham. (...) El alcalde Andy Birnham dice que el ataque es obra de un 'extremista'. ¿Un extremista qué? ¿Un conejo extremista?".

"En la moderna Bretaña", dice el cantante, "todos parecen paralizados para decir oficialmente lo que todos dicen en privado. Los políticos nos dicen que no tienen miedo, pero ellos nunca son las víctimas. Qué fácil no tener miedo cuando uno está a salvo de la línea de fuego. La gente no tiene tal protección".