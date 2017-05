Jacqueline Bracamontes habla se sus ex en su libro

La conductora presentó 'La pasarela de mi vida' en el Lunario del Auditorio

CIUDAD DE MÉXICO (23/MAY/2017).- El hablar de la muerte de su hijo fue el capítulo más difícil de abordar para Jacqueline Bracamontes en su biografía "La pasarela de mi vida", que presentó este lunes en el Lunario del Auditorio con la presencia de Lupita Jones y Jordi Rosado, quienes comentaron esta obra.

"Fue lo más duro que me ha tocado vivir en la vida, fue algo muy de Martín y mío, muy de mi familia, entonces el platicarlo tan a detalle fue muy delicado para mí, fue muy difícil poner en palabras esa experiencia, pero lo decidí hacer con toda honestidad y con todo el amor del mundo por si alguna mujer le ha tocado vivir lo mismo que yo, que a lo mejor le sirva de algo la experiencia y lo que a mí me ha funcionado en este proceso, porque es algo que nunca se supera pero aprendes a vivir con ello sin sufrirlo".

Con esa misma honestidad la ex reina de belleza decidió contar capítulos de su vida como su noviazgo con Valentino Lanús o su intento de romance con William Levy, a quienes dijo no haberles pedido permiso para incluirlos en este libro, porque se trata de su vida y sus experiencias, de las cuales forman parte y que ya ellos tendrán la oportunidad de dar su versión si ellos lo desean.

"Hay personas a las que tuve oportunidad de platicarles lo que estaba haciendo, y sabían que iban a estar en el libro porque son parte de mi vida, pero yo lo hablé con la editorial y les dije que si cambiábamos los nombres reales para protegerlos, pero entonces ya sería una novela y por tanto no me dieron la opción de cambiar los nombres".

Bracamontes señaló que este libro ha sido una sorpresa para todos, porque ahí revela cosas que ella vivió y sintió en diversas etapas de su vida que ni su mamá conocía, incluso le ha dicho a Martín Fuentes, su esposo, que se brinque unos dos o tres capítulos porque no le gustaría que los leyera.

"Comenzando por el de mis 14 años, que aunque son amoríos de mi juventud o mi adolescencia yo no sé si me gustaría saber todas las experiencias amorosas de Martín desde los 15 años. Me refiero a toda esa parte amorosa en especial".

Pero el propio Martín dijo que no tiene problema con ello, incluso la animó hacerlo de este modo porque respeta mucho su pasado, "es la realidad, ellas es así como la plasma el libro, ella es transparente, alma blanca y buena, es como todas las mujeres que a veces ha estado arriba, abajo; ese es el chiste del libro, es contar las cosas como ella las vio", dijo el piloto.

La también conductora comentó que esta obra llegó en un momento de su vida en que necesitaba abrirse y compartir parte de su vida, y a pesar de ser joven y de enfrentar los cuestionamientos de porqué una biografía ahora y no cuando tenga 70 años, es porque no tiene la seguridad que en ese tiempo a la gente le interese saber sobre ella, pero sobre todo porque tenía ganas de mostrarle al mundo que no es una mujer perfecta y sí un ser humano como todos.

"Muy contenta, muy orgullosa, muy agradecida, es el primero que de varios porque no soy escritora pero esta fue una experiencia maravillosa, el poder abrir mi corazón, desnudar mi alma en este libro fue aparte de enriquecedor para mí, fue para valorar todas las cosas buenas que me han pasado, pero también para valorar las cosas malas que me han ayudado a crecer y aprender", expresó Jacqueline sobre La pasarela de mi vida.