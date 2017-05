Jennifer Lopez comparte romántica foto junto a Alex Rodríguez

La cantante destapó su romance con el ex beisbolista

CIUDAD DE MÉXICO (23/MAY/2017).- Jennifer Lopez compartió en Instagram una romántica fotografía junto al ex beisbolista Alex Rodríguez, que ya alcanzó el millón de "me gusta".



'My #MCM', escribió para acompañar la publicación.

Desde el pasado marzo comenzaron a surgir versiones de un nuevo romance para la cantante.

Ese mes, "J. Lo" publicó una foto de ambos en Instagram, pero después se arrepintió y la borró.

Con Ellen DeGeneres, en abril, habló abiertamente del romance con Rodríguez.

Reveló algunos detalles de cómo inició su relación.