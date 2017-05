'Indica Nights' trae a The New Division

El proyecto se presentará el 27 mayo, 20 en el C3 Rooftop

GUADALAJARA, JALISCO 22/MAY/2017).- Indica Nights pertenece a Indica Fest, plataforma que ha traído a artistas de la talla de Peter Murphy, A Place To Bury Strangers y The KVB. Ahora con la primer edición de Indica Nights, se cuenta con The New Division, el alias del artista de música electrónica, John Glenn Kunkel.

Con una trayectoria musical de nueve años como una banda consolidada, mezclando sonidos que denotan la herencia del New Wave, Trance, Progressive House y Synth Pop, con notadas influencias de agrupaciones como Depeche Mode, New Order, Joy Division, Tears for Fears, Underwolrd, Massive Attack, Oasis, Radiohead, Blur e incluso Gustavo Cerati, en cuyo haber han acumulado tres álbumes, cuatro E.P.’s.

La agrupación en vivo está formada por Michael Janz en los sintetizadores, Alex Gonzalez en la batería, Daniel Corrales en el bajo, Bidi Grijalva en la guitarra y Jonh Glenn en la voz.

Este año, Kunkel comenzó uno de los momentos más importantes de la carrera de The New Division con el lanzamiento de “Presicion”, siendo este el trabajo más synth heavy en toda su trayectoria. Compuesto por seis temas Kunkel describe su más reciente material como “un homenaje a los pasajes urbanos distópicos pintados de neon”, creando algo realmente único.

Agéndalo

The New Division, 27 mayo, 20 horas, C3 Rooftop, Avenida Vallarta 1448. Colonia Americana.

Costo general: $150

Grupo invitado: Capitals.

Boletos a la venta a través de sistema Superboletos.

Menores: Sí a partir de 5 años.

No cámaras profesionales.

Sí ingresan menores de edad.

No alimentos.

No bebidas.

Si habrá paquetería con costo