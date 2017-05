Hugo Catalán, en la búsqueda de la felicidad

El actor confiesa que siempre ha estado trabajando para proyectos indie, muy de autor

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- Este viernes 26 de mayo se estrena en la cartelera nacional, la cinta mexicana "Yo soy la felicidad de este mundo", filme dirigido por Julián Hernández y protagonizado por Hugo Catalán. El proyecto se rodó en 2014 y después de circular por varios festivales alrededor del mundo, es que ahora el público tendrá la oportunidad de ver la película distribuida por Corazón Films.

"A todos nos tomó por sorpresa que ya tenía estreno comercial porque no sabíamos que iba a pasar, nos da bastante gusto a todos. Yo estoy muy emocionado de que finalmente la película se vea, yo la vi ya varias veces. Tuve la oportunidad de presentarla en Australia y ahora simplemente mis expectativas son que la gente la disfrute, que llegue a su público y a partir de eso más gente vea mi trabajo", comparte Hugo en entrevista.

Confiesa el actor que siempre ha estado trabajando para proyectos indie, muy de autor, incluso ha tenido que cargar equipo y colaborar más allá del histrionismo para levantar una película, por eso que también se acercó al trabajo de Julián, pues sabe que es un creativo del que se dividen opiniones y eso es parte del encanto de colaborar con él. "Julián es un cineasta muy admirado y criticado, muy polémico dentro del mismo circulo de cineastas, hay gente que lo admira mucho y gente que lo critica. Entonces, estará interesante ver lo que va pasar. Y a mí me conviene mucho estar en pantalla grande, es el sueño de cualquier actor".

Este trabajo sería el primer protagónico que se vea en pantalla de Hugo, hay otra cinta que encabeza, pero aún no está terminada. "Yo he trabajado en pocos proyectos comerciales, por ahí estuve en la cinta 'El Hotel' de Carlos Marcovich que sí tuvo financiamiento grande de 20 millones de pesos y para mí fue una experiencia distinta, de que fue en Playa del Carmen, teníamos hotel, vuelos, viáticos, todo muy bonito. Y también me ha tocado trabajar en la jungla con un equipo de ocho personas siendo actor y cargando parte del equipo. Si bien con Julián las cosas no son tan extremas, sí se trata de un proyecto independiente donde muchas cosas se consiguen por intercambio o se aprovechan recursos que quedaron de otra cosa".

En la piel de un cineasta

Hugo es "Emiliano" en "Yo soy la felicidad de este mundo", un cineasta que lleva su visión creativa al terreno de la realidad de su vida, un hombre solitario que está en la búsqueda de aquello que lo haga feliz. La cinta además desarrolla la pasión y la sensualidad masculina con escenas de erotismo. "Obviamente no todos los actores están dispuestos a hacer escenas de este tipo, pero cada quien pone sus límites. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos, yo estoy muy contento con la película".

"Yo también estoy en la búsqueda de qué onda con el amor, es muy normal, creo que son procesos en los que todos los seres humanos pasamos, así que todo el mundo se puede identificar en ese sentido. Yo espero que la cinta sea vista más allá que una película de nicho, la gente la puede ver distinta, no necesariamente dentro de un mercado homosexual, además tiene otros temas como el danza".

SABER MÁS

También en televisión

Hugo se encuentra estudiando cine para desarrollarse también como director, por estos días rodará un cortometraje -ya sería su tercero-. También se le puede ver actualmente en la serie "Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí" donde da vida a Jacob Yebale, el maquillista de la cantante que falleció junto con ella en el avionazo en Monterrey.

"Estuvo buenísimo hacerlo y que padre que ya sea vea por televisión, qué más puedo pedir, estoy a punto de estrenar una película y estoy en televisión con una serie hecha con tan buena calidad, de hecho el fotógrafo de esta serie, fotografío algunas secuencias de 'Yo soy la felicidad de este mundo'".

