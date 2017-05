Sting canta en Guadalajara tras 26 años de ausencia

En su concierto en el Auditorio Telmex retomó parte de su repertorio con la banda The Police

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- Luego de 26 años de ausencia, el músico británico Sting regresó a Guadalajara para ofrecer un concierto en el que retomó parte de su repertorio con la banda The Police.

Sting ganó popularidad con The Police a finales de los setenta. De su antiguo grupo tocó Synchronicity II al subir al escenario del Auditorio Telmex, y luego del saludo breve “Hola, Guadalajara”.

Ya de su repertorio como solista, Gordon Sumner (alias Sting) cantó Englishman in New York, canción que fue coreada por el público, de las más aplaudidas en el comienzo del concierto.

Luego de cuatro canciones, Sting comentó en español: “Buenas noches, querido público mexicano. Me siento muy honrado de estar en Guadalajara de nuevo”, antes de presentar a sus músicos e interpretar Every Little Thing She does is Magic.

Sting ha incursionado en géneros más allá del rock, desde el reggae hasta el jazz.

Antes de cantar Fields of Gold, Sting tomó la taza en la mesa al centro del escenario del Auditorio Telmex: “Uhm, tequila”, murmuró al micrófono luego de dar un sorbo a su bebida.

Otro de los temas más aplaudidos fue Shape of My Heart, en acústica, salvo el bajo eléctrico de Sting.

TELONERO

Música en familia

Como artista telonero, el cantante Joe Sumner compartió canciones antes del espectáculo de Sting. Joe es hijo de Sting, y ha liderado a la agrupación Fiction Plane. Durante 15 minutos, el músico interpretó con voz y guitarra canciones de su grupo. The Last Bandoleros también tocaron antes del estelar.