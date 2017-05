Clint Eastwood prepara película sobre atentado en Francia

Durante el Festival de Cine de Cannes, aseguró que no piensa retirarse

CANNES, FRANCIA (22/MAY/2017).- El actor y director estadounidense Clint Eastwood confirmó ayer, durante un evento del Festival de Cine de Cannes, que prepara el rodaje de una película sobre un atentado yihadista contra un tren francés ocurrido hace dos años.

“Sí. Francia pasa por un momento muy extraño. Quiero trabajar sobre eso”, declaró Eastwood durante una larga entrevista celebrada en el marco de la 70 edición del Festival Internacional de Cannes.

La película estaría inspirada en la historia de los tres americanos, dos de ellos soldados, que detuvieron a un yihadista que se disponía a cometer un atentado en un tren de alta velocidad que realizaba el trayecto entre Amsterdam, Holanda, y París, Francia.

El incidente ocurrió en un tren Thalys en el mes de agosto de 2015. El terrorista hirió gravemente a una persona y portaba una ametralladora kalasnikov con nueve cargadores llenos.



Los soldados, que viajaban como turistas, lograron reducir al atacante y fueron condecorados por el presidente francés, Francois Hollande, por su acto heroico.

“Amo Francia y a los franceses. Es siempre un placer venir aquí. He trabajado a menudo aquí. Quiero hacer una película en este país”, reiteró Eastwood en la sala Buñuel del Palacio de Festivales, repleta de público, en donde el actor de 86 años reiteró que no desea retirarse.

Según medios de la industria cinematográfica, Eastwood planearía realizar el rodaje del filme este mismo año, aunque en Cannes el cineasta no dio detalles.

La masterclass de Eastwood fue organizada con motivo del 70 aniversario del Festival de cine de Cannes que se celebra este año y que la víspera organizó una exhibición especial de la película “Sin piedad” del veterano actor y director estadunidense.

Durante la masterclass, Eastwood hizo un repaso a su carrera. Evocó películas como “Harry el sucio”, de 1971. “Ahí fue el principio de la era de lo políticamente correcto, algo que nos está matando”, dijo el actor, que apoyó al republicano Donald Trump en la campaña presidencial.

El inicio

Durante su encuentro con estudiantes, Eastwood empezó a actuar en el instituto, cuando como parte de los deberes actuó en una obra: “Había un personaje… No era tonto aunque sí algo lento, y el profesor me dijo que era perfecto para mí. Al acabar todos me felicitaron. Sin embargo, pedí no volver a hacerlo. En fin, seguí estudiando interpretación, había chicas guapas...”.

De su niñez recordó que nació durante la gran depresión, de la que no fue consciente hasta los seis o siete años. “Mi padre era gasolinero, íbamos de allá para acá”, rememoraba. Señaló que, como todos los niños, quería estar en un western y montar a caballo, “ser como James Stewart, Gary Cooper o John Wayne”.