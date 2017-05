Michel Franco seduce a Cannes

El público elogió la cinta 'Las hijas de Abril', que se estrenó durante el Festival

CANNES, FRANCIA (22/MAY/2017).- Los aplausos llegaron con los créditos finales en la Sala Debussy del Festival de Cannes, en donde se estrenó “Las hijas de Abril”, de Michel Franco que compite en la sección Una Cierta Mirada, la cual el director ganó hace cuatro años con “Después de Lucía”. Con este nuevo filme Michel vuelve a realizar una cinta sorprendente, con muchos giros y cuya tensión y clímax crecen con el paso de los minutos.

La historia se centra en una adolescente embarazada llamada Valeria (Ana Valeria Becerril) que vive con su hermana mayor en Puerto Vallarta y una madre ausente interpretada por la actriz española Emma Suárez (Abril) que vuelve cuando la hija tiene siete meses de embarazo. De ahí se desprende una historia que poco a poco va llenándose de misterio y volviendo a los personajes más complejos.

En charla con los medios, Michel señaló que “es muy emocionante volver a Cannes, me enorgullece presentar a estos tres nuevos actores que estoy seguro seguirán creciendo y verán en mis futuras películas y por su puesto a Emma Suárez que ha sido tremendamente generosa conmigo”.

Respecto a por qué elegir a una actriz española para el protagonista, explicó: “Estuve tentado a hacer la película en Estados Unidos con una actriz americana, bastante conocida de la que no revelaré el nombre por supuesto, pero algo no cuajaba, no me hacía sentido. Tenía muchas ganas de filmar otra vez en México. Después de hacer ‘Chronic’ todo mundo me preguntaba si mi carrera iba a tirar más para Estados Unidos o para México”.

“Las hijas de Abril” se estrenará el 30 de junio en México en 400 salas.