Arap Bethke vuela al estrellato

El actor habla sobre su trabajo en 'La Piloto', la nueva serie en la que participa

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- Adrenalina, aventura y un poco de pionero. Esas son los lazos que conectan a Arap Bethke con “John Lucio”, su personaje en la serie de “La Piloto”, que se estrenó ayer en punto de las 21:00 horas a través de Las Estrellas.

“‘La Piloto’ ya se había estrenado en Estados Unidos y nos tiene muy contentos que llegue a México, calentando motores para que la gente la conozca. Eso me tiene muy emocionado”, confiesa el actor de ojos grises en charla vía telefónica con este medio.

La serie se presenta con un elenco que incluye nombres como los de Livia Brito (“Yolanda”), María Fernanda Yepes (“Zulima”) y Mauricio Aspe (“Mena”), entre otros. “Además de contar con un gran elenco —agrega Arap— tenemos un equipo de enorme calidad. Tuvimos directores y fotógrafos de cine en la serie, que queda plasmado a lo largo de 80 capítulos”.

La historia de “La Piloto”, asegura el actor, logra enganchar al espectador gracias a que está aderezada con elementos reales. Cuenta la vida de una mujer joven que va descubriendo hasta dónde es capaz de llegar con tal de lograr su gran sueño: el de ser piloto de aviación.

El asesinato de su padre la marcó, dándole el impulso para cumplir su obsesión. Su primer contacto con el mundo de la aviación fue ser azafata, luchando contra todos los obstáculos de un mundo masculino. “Desde que leí en guion supe que iba a funcionar, no hay ni buenos ni malos, sino individuos que tratan de alcanzar sus sueños”, agrega Bethke, quien anota que “los episodios corren muy sabroso y enganchan rápido con la gente”.

Tras su estreno el domingo, la serie se trasmitirá de lunes a viernes en punto de las 09:30horas, a través de Las Estrellas.

Por los cielos

Cada que un actor se mete en la piel de un personaje, aprende una que otra cosa que se queda con él. Y Arap confiesa que de “John Lucio” sacó más elementos de los que pudo haber imaginado.

“Entre otras cosas, aprendí las nociones de cómo pilotear un avión. En eso me ayudó mucho que no tenía miedo de volar, siempre me han gustado las alturas, los deportes de adrenalina y el paracaidismo”.

Bethke agrega en tono de broma que “si bien no soy un piloto certificado, al menos ya me defiendo en el aire, ¡eso sí, todavía no confíen en mí para aterrizar! (risas)”.

Aunque el sueño de tocar los cielos queda cumplido, el actor reconoce que ser piloto es complicado, pues el precio de la libertad es “vivir un trabajo que es relativamente solitario. Los pilotos pasan mucho tiempo allá arriba, incomunicados de casi todos, pero también con una sensación de estar con uno mismo y llegando a lugares a donde nadie había llegado”.