El lado oscuro de Juan Soler

El histrión regresa a la televisión mexicana con la nueva versión de 'Nada personal'

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- El público mexicano había visto a Juan Soler a menudo como el “bueno” de la historia, el galán que está dispuesto a todo por el amor de una mujer, pero en su crecimiento histriónico ha ido derribando el molde, concentrándose en buscar nuevos roles que le signifiquen retos y experiencias profesionales más enriquecedores. Y ahora la audiencia tendrá la oportunidad de disfrutarlo en la nueva versión de “Nada Personal” que produce TV Azteca y cuyo estreno es esta noche, en punto de las 21:30 horas, en lo que promete ser una novela que se robe la atención de los espectadores.

Juan es el antagonista de esta historia, un hombre consumido por el poder y la corrupción. Destaca en entrevista que la historia le ha impactado mucho, parte de hacer este proyecto con Azteca es porque él y su agente leyeron los 10 primeros capítulos y no dudaron en dar el sí para formar parte de la teleserie.

“Uno inicia con la idea de que el proyecto sea un éxito, pones todo tu empeño y talento al servicio de eso, sí pesa mucho el concepto que ya se tiene de un proyecto anterior, pero el nervio siempre está, las ganas de verlo en televisión jamás se pierden y ahí vamos. El proyecto en sí, es una cosa vertiginosa, te atrapa y te revuelca. Había otros proyectos que estábamos estudiando con mi manager y es éste al que le apostamos”.

El argentino comparte créditos con Valentino Lanús, Margarita Muñoz, Matías Novoa y Kika Edgar. Él encarna a “Raúl Rey”, un procurador especializado en la lucha contra las drogas y lavado de dinero, pero irónicamente está vinculado con el crimen organizado. “Es un personaje muy retorcido y complicado, con muchos matices, con muchas caras, un personaje corrupto definitivamente, un personaje que le importa más el poder que cualquier otra cosa. Definitivamente es un buen reto actoral”.

“Nada Personal” es un melodrama de hace 20 años que produjo en su momento Argos de Epigmenio Ibarra, pero Juan cuenta que lo que el público verá con esta nueva entrega es una historia completamente diferente que se realiza a partir de las propias problemáticas del México actual.

“La historia cambió muchísimo en cuanto al tema que va a tratar. Este ‘Nada Personal’ es sobre lo que va sucediendo en el país en esta época y sí cambia radicalmente. Se está manejando con un tono muy diferente a la primera versión según tengo entendido, yo no vi la primera, pero ahora se actualizó en cuanto a imagen y contenido”.

Da la vuelta a la violencia

Juan ya tiene ocho meses radicando en México después de haber realizado proyectos en Estados Unidos con Telemundo, sin embargo nos ajeno a la realidad de nuestro país, por mucho años vivió aquí, sin embargo, no se enfoca en saber si el México de hoy es más violento que el de antes.

“Es como a tus hijos, nunca los ves grandes porque los ves todos los días, uno acá vive todos los días con miles de problemas que van creciendo de la mano de uno, te vas acostumbrando a eso, cambiaron muchas cosas y me imagino que esto en ‘Nada Personal’ se verá. Mi punto de vista personal no gravita sobre si está más violento o no, todo es percepción”.

LO BÁSICO

Novela y realidad unidas

Para Juan Soler, la manera en que se hacen novelas cambió. “Esto ya no es un melodrama, el formato cambió, también el lenguaje, se verá con esta propuesta que Azteca inicia con ‘Nada Personal’, hasta los encuadres de las escenas cambiaron. Hoy te vas a identificar con el personaje mucho más que con el del melodrama clásico”.

Libre para hacer lo que quiera

Soler fue de los primeros actores en México de no casarse con una empresa mediante un contrato de exclusividad, tras dos décadas de laborar en Televisa decidió firmar sus contratos por proyectos, señala que en su caso no fue difícil trabajar bajo esta decisión, que además es una tendencia ahora en el país y una manera natural de laborar para los actores en el resto del mundo.

“Lamentablemente las dos compañías televisoras de acá de México hicieron muy mal trabajo al polarizar tanto a la gente, porque enfrentaron a las personas que veían el contenido de una televisora o de la otra, como si fuera el clásico de un partido de futbol, dos rivales de toda la vida. Entonces, el cambio este viene a ayudar a que el televidente tenga muchas más opciones y que el actor también las tenga para elegir proyectos en los que quiere estar y no por el que le pagaron. El cambio beneficia grandemente al público y básicamente al artista”, remata el histrión.