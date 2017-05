Netflix se enamora de de Julio; él no

El cantautor presume su placa más reciente, 'México & Amigos'; prepara una gira que lo llevará por una buena parte del mundo

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- A Julio Iglesias la vida no le pesa porque su gente lo eleva como pluma en el viento, así lo confiesa el intérprete, certero y ocurrente, riéndose de lo aprendido y gozando del presente, dice también, porque cuenta con dos amigos que no los tiene cualquiera. “Tengo 73 años y un convenio con el Diablo y con Dios, uno me quita edad y el otro me la pone. A mí no me pesa la vida porque la gente me sopla para arriba, me empuja mi alma”.

Julio duerme poco porque vivir le parece más importante, no quiere perderse nada de ella, disfrutar del vino viejo, de ese que ha mantenido una batalla para mantener su sabor y aroma, claro, y también de cantar, una pasión que está más avivada con el sonido de la música mexicana, esa que tanto le gusta y que ahora se da el placer de presentarla a través de un disco donde canta a dueto con parte de sus más grandes colegas, “México & Amigos”, un álbum de colección que lo tiene muy orgulloso.

—La amistad es una seducción que se fomenta todos los días, ¿qué hizo que estos amigos dijeran que sí sin restricciones a este disco?

—Dicen que sí porque les gusta la música que van a cantar, estos artistas tan grandes no cantarían sino les gustara esta música. La entendieron desde el principio porque la llevan en el alma. Sin Bandera y Mario Domm la llevan por sus padres. Diego Torres y Thalía las llevan en el alma aunque nos las canten a menudo, incluso Calamaro y Omara Portuondo que han cantado estas canciones toda su vida.

—“México & Amigos” se escucha a mucho de lo que es Jalisco…

—Sí, muy tapatío, me encanta a mí. Es que Jalisco es muy bravo en la música. Este álbum con estos artistas juntos es una joya, lo digo con toda la inmodestia del mundo, porque ya tengo 73 años y no voy a decir una tontería, este disco es un clásico bien hecho donde se canta de maravilla, con una gran interpretación. Pablo Alborán se quedó con “Amanecí en tus brazos”, Eros Ramazzotti con “La media vuelta” y Andrés Calamaro con el corrido de “Juan Charrasqueado”.

—¿Por qué a Julio Iglesias la vida no le pesa?

—Llevo 50 años (de trayectoria) en una maleta llena de vivencias, de canciones, de pequeñas historias, pero no la cargo yo, la lleva el avión del portaequipaje que me habéis comprado todos, o sea que no me pesa, la abro y sale la música, la vida y la experiencia, pero no la llevo a hombros, es un regalo que me ha hecho la vida, y entonces la vuelvo a meter al avión y la destapo con el público de China, México, Japón, Francia, Italia, Holanda o Alemania con esta inmodestia mía de decirle al público mexicano que esta música la cantarán dentro de varios días en los conciertos de Rusia, me hace feliz, porque no entienden lo que estoy hablando pero si lo que estoy diciendo, la música les traslada a otro mundo, al mundo fascinante de los años 50, 60 y 70 de la mejor música latinoamericana de la historia que es la mexicana.



Prepara su biografía

A Julio le tomó 10 años decidirse a escribir su propia biografía, tiempo le faltaba, pero ahora ha decidido darse el espacio para hacerlo, está en contacto con un dramaturgo de Estados Unidos. “Estoy en pleno contacto con el que va a escribir el libro conmigo, es un genio, un americano de los más grandes y contemporáneos, lo estoy tratando de convencer de que tenemos que tener a dos intérpretes castellanos al lado porque no quiero explicar mi libro en inglés, lo quiero explicar en español, aunque él vaya a escribir la historia, quiero que haya una traducción perfecta”.

SABER MÁS

Vicente, una leyenda

Julio comparte que hace seis meses estuvo de visita en Jalisco para conversar y saludar a Vicente Fernández en su rancho. “Fui a su casa a darle un beso, hablé con él para adentro, amo a Vicente, adoro todo lo que representa, esa continuidad de ranchero puro que deja un Jorge Negrete, un Pedro Infante y que él matiza con una forma increíble. A Vicente le queda toda la vida, él es para siempre, hay artistas que son para siempre y esa es una frase mágica”.

Toma su tiempo

Y ahora que está por escribir su libro, se le cuestiona a Julio si le gustaría ver su vida representada en la televisión. Comparte incluso que Netflix lo ha buscado unas cinco veces y otras empresas también, pero por el momento no está interesado, aunque el futuro es incierto.

“Me lo han pedido ya como 100 veces, me lo piden todos los días, yo creo que ya están cansados de hacerlo, me piden de todo. Pero yo nada más hago lo que quiero hacer, ahora este libro me lo habían pedido hace 10 años y ahora sí lo voy comenzar a escribir. Estoy en una edad y un tiempo donde hago las cosas que el tiempo me permite por la fuerza que tengan físicamente, yo por mí haría todo, pero el tiempo me dice que diga que sí a lo que puedo y no a lo imposible, que haga la película con Netflix me lo han pedido cinco veces, no estoy para esas cosas ahora, pero nunca se sabe”.