Drake rompe récord de Adele en los Billboard 2017

El rapero es el artista que más galardones se ha llevado en una sola noche

CIUDAD DE MÉXICO (21/MAY/2017).- El cantante canadiense Drake rompió el récord que tenía Adele en la entrega de los Billboard, al ser el artista que más galardones se ha llevado en una sola noche.

Drake obtuvo en esta edición 13 premios, uno más de la marca que pertenecía a la intérprete británica.

Además de llevarse galardones de las categorías de rap y R&B, Drake fue el ganador del premio principal de la noche, Top Artist (Artista del Año).

Al agradecer el reconocimiento principal, Drake dijo que va a volver por otro récord.

Durante la ceremonia, Cher recibió el Icon Award y agradeció a su madre haberle dado ánimos para estar en la carrera.

Miley Cyrus cantó por primera vez en vivo su nueva canción, "Malibu".

Celine Dion hizo homenaje a los 20 años de "Titanic" interpretando la canción "My heart will go on".

En la gala también hubo espacio para recordar al recientemente fallecido Chris Cornell.



A continuación la lista de ganadores de los Billboard 2017:



Top Artist:

Drake



Top Artista nuevo:

Zayn



Billboard Chart Achievement Award:

Twenty One Pilots



Top Artista Masculino:

Drake



Top Artista Femenina:

Beyoncé



Top Dúo/Grupo:

Twenty One Pilots



Top Artista Billboard 200:

Drake



Top Artista Hot 100:

Drake



Top Song Sales Artist:

Drake



Top Artista Canciones de Radio:

Twenty One Pilots



Top Artista Canciones Streaming:

Drake



Top Social Artist:

BTS



Top Artista de Tour:

Beyoncé



Top Artista R&B:

Beyoncé



Top R&B Tour:

Beyoncé



Top Artista Rap:

Drake



Top Rap Tour:

Drake



Top Artista Country:

Blake Shelton



Top Country Tour:

Kenny Chesney



Top Artista Rock:

Twenty One Pilots



Top Rock Tour:

Coldplay



Top Artista latino:

Juan Gabriel



Top Artista Dance/Electronic Artist:

The Chainsmokers



Top Artista Cristiano:

Lauren Daigle



Top Artista Gospel:

Kirk Franklin



Top Álbum Billboard 200:

Drake, Views



Top Soundtrack/Cast:

Hamilton: An American Musical



Top Álbum R&B:

Beyonce, Lemonade



Top Álbum Rap:

Drake, Views



Top Álbum Country:

Chris Stapleton, Traveller



Top Álbum Rock:

Metallica, Hardwired…To Self Destruct



Top Álbum Latino:

Juan Gabriel, Los Dúo 2



Top Álbum Dance/Electronic:

Lindsey Stirling, Brave Enough



Top Álbum Cristiano:

Lauren Daigle, How Can It Be



Top Álbum Gospel:

Tamela Mann, One Way



Top Canción Hot :

The Chainsmokers Featuring Halsey, "Closer”



Top Canción Vendedora:

Justin Timberlake, “Can’t Stop The Feeling!”



Top Canción Radio Song:

Justin Timberlake, “Can’t Stop The Feeling!”



Top Canción Streaming (Audio):

Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”



Top Canción Streaming (Video):

Desiigner, "Panda"



Top Colaboración:

The Chainsmokers Featuring Halsey, “Closer”



Top Canción R&B:

Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”



Top Colaboración R&B Collaboration:

Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”



Top Canción Rap:

Desiigner, “Panda”



Top Colaboración Rap:

Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane, “Black Beatles”



Top Canción Country Song:

Florida Georgia Line, “H.O.L.Y.”



Top Colaboración Country:

Kenny Chesney Featuring Pink, “Setting The World On Fire”



Top Canción Rock:

Twenty One Pilots, “Heathens”



Top Canción Latina:

Nicky Jam, “Hasta El Amanecer”



Top Canción Dance/Electronic:

The Chainsmokers Featuring Halsey, “Closer”



Top Canción Cristiana:

Hillary Scott & The Family, “Thy Will”



Top Canción Gospel:

Travis Greene, “Made A Way”