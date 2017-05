Recuerdan a Chris Cornell en los Billboard

Drake es uno de los máximos ganadores de la noche con 12 premios

CIUDAD DE MÉXICO (21/MAY/2017).- El cantante Chris Cornell fue recordado en la ceremonia 2017 de los Premios Billboard.

Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, apareció en el escenario de la T-Mobile Arena de Las Vegas para destacar el legado de Cornell, fallecido la semana pasada.

"Chris Cornell, un innovador, un arquitecto musical, un pionero, un prolífico compositor, un filántropo", dijo Reynolds sobre el cantante.

"Ahora que Chris se ha ido, su legado permanece. Le mostramos nuestro respeto y amor a su familia", añadió Reynolds, quien pidió un momento de silencio en honor a Cornell.

En la ceremonia, Miley Cyrus presentó su nueva canción, "Malibu".

Celine Dion interpretó el tema de la cinta "Titanic", "My heart will go on", con motivo de los 20 años de la película.

Drake ha sido uno de los máximos ganadores de la noche, pues tiene ya 12 premios, con lo que ha empatado la marca de Adele.