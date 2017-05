Miley Cyrus presenta su nueva canción en los Billboard

Fue la primera interpretación en vivo de 'Malibu'

CIUDAD DE MÉXICO (21/MAY/2017).- La cantante Miley Cyrus presentó su nueva canción, "Malibu", en la entrega de los Premios Billboard 2017. Fue la primera interpretación del tema en vivo.

Con short, sombrero y botines, la cantante apareció en el escenario de la T-Mobile Arena de Las Vegas, luego de ser presentada por su hermana Noah y su padre, Billy Ray Cyrus.

Hace unos días, Cyrus declaró que "Malibu" está dedicada a Liam Hemsworth.

Nicki Minaj se encargó de abrir la ceremonia, mientras que el primer premio de la noche fue para The Chainsmokers y Halsey por su colaboración en "Closer".

Se espera el homenaje a Chris Cornell por parte de Imagine Dragons y la entrega del Icon Award a Cher.

Celine Dion interpretará "My heart will go on" para hacer homenaje a los 20 años del estreno de "Titanic".