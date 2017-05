Nicki Minaj abre la entrega de los Billboard 2017

El recién fallecido Chris Cornell será recordado por Imagine Dragons

CIUDAD DE MÉXICO (21/MAY/2017).- Bajo la conducción de Vanessa Hudgens y Ludacris, inició la ceremonia 2017 de los Premios Billboard.

La gala se realiza en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Nicki Minaj fue la primera en presentarse en la entrega de premios musicales y estuvo acompañada por Lil Wayne y Jason Derulo.

Adele, Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, Twenty One Pilots y The Weeknd compiten por el premio de mejor artista.

Entre los momentos más esperados está la reaparición de Cher en una entrega de premios, luego de 13 años, pues recibirá el Icon Award.

Celine Dion hará homenaje a los 20 años de “Titanic” interpretando el tema “My heart will go on”.

Bruno Mars, Miley Cyrus, Sam Hunt, Florida Georgia Line, John Legend, Halsey, Camila Cabello y Julia Michaels también cantarán en la ceremonia.