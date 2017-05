Famosas desfilan por alfombra antes de los Billboard

Noah Cyrus, Ashley Tisdale y Camila Cabello, entre otras llegaron al recinto

CIUDAD DE MÉXICO (21/MAY/2017).- Algunas famosas desfilaron ya por la alfombra rosa previa a la entrega de los Premios Billboard, en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Vanessa Hudgens se encargará de dirigir la ceremonia junto a Ludacris.

Además de ella, se ha visto ya a Noah Cyrus, Ashley Tisdale y Camila Cabello, entre otras.

Adele, Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, Twenty One Pilots y The Weeknd compiten por el premio de mejor artista.

Cher reaparecerá en una entrega de premios, luego de 13 años, para recibir el Icon Award, mientras que Celine Dion hará homenaje a los 20 años de "Titanic" interpretando el tema "My heart will go on".

Imagine Dragons hará homenaje al recién fallecido Chris Cornell.