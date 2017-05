Die Antwoord y su hipnótica presentación en Guadalajara

La banda sudafricana se presentó ante cerca de 22 mil personas en el Revolution Fest 2017

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAY/2017).- ¿Quiénes son? ¿Qué tocan? ¿Por qué tantos gritos para verlos? Pregunta Ingrid Amezcua a sus acompañantes, se refería a Die Antwoord, agrupación que en cuento se supo estaría como estelar en el Revolution Fest 2017 causó grata sorpresa entre el público, y es que se trataba de la primera y tal vez, única presentación que tengan en Jalisco, ya que recientemente anunciaron su separación.

Eran las 22:00 horas, el público se dirigió al escenario 'Jalisco' para ser testigos de unos de los shows más irreverentes en la actualidad. Sonidos trasgresores, con líricas cargadas de connotaciones sexuales y retadoras y un look que podría alterar a las personas más puritanas, es parte del amor-odio que genera la agrupación.

Pero para entender un poco más del proyecto es necesario apuntalar dos factores: su origen y su creatividad. "Ninja", y "Yo-Landi" son los lideres del proyecto que es señalado cono único en su especie. Fundado por allá de 2009 en Sudáfrica, país que no se caracteriza precisamente de propuestas musicales que sobrepasen fronteras, dio cuna para que este par de personajes ya sean reconocidos a nivel mundial.

Su estilo musical y visual apela a la contracultura 'Zef', terminó acuñado en su natal para una persona que se define como poco sofisticado o limitada en educación, lenguaje, vestimenta o bienes materiales, pero en lugar de ser despectivo exhala la cualidadades y las exagera. Ellos mismos definen su trabajo como ficción documental...una experiencia exagerada diseñado para ser chocante.

Si bien en el cartel del evento que se llevó a cabo por segunda ocasión en el Clup Hípico los Alamitos, no figuraban como el acto culminante del día, para muchos el hecho de que ellos se presentaran valía la pena el boleto.

Su acto comenzó con 'Monks' de la mano del tercer miembro original del proyecto DJ Hi-Tek para conectar con 'We have candy' y seguir con el tema con el cual se enfrascaron en un pelea con Lady Gaga...'Fatty Boom Boom '(en 2012, la cantante dio un show en Sudáfrica e invitó a que Die Antwoord les abriera el concierto, pero éstos lo rechazaron y sintieron ofendidos, por lo cual declararon comentarios despectivos unos a los otros)

Una enorme pantalla al fondo en forma triangular y con visuales ásperos y/o proyectando los videos del ensamble eran punto medular de la presentación en la que en todo momento Watkin Tudor Jones y Yolandi Visser, nombres verdaderos del dúo, se la pasaron corriendo, saltando, montados uno al otro, cambiándose cerca de siete veces de vestimenta y alentando al público al cual se echaron a la bolsa con un simple "Hola México...hola Guadalajara".

Cada uno tenía su momento cumbre, por un lado 'Yo-Landi' mostraba su destreza en el baile mientras ponía el toque infantil y jugetón con sus acrobacias y chillante voz, mientras que 'Ninja' , soltaba sus bombas de hip hop con una actitud mucho más hostil.

Uno de los momentos climax fue al instante de tocar en fila tres de sus máximos éxito mundiales: Baby's on fire', 'I fink you freaky' y 'Happy go...con lo que la fiesta fue total.

Luego de poco más de una hora, los integrantes se despidieron dejando la esperanza en el público de volverlos a ver de nuevo.

Setlist

Monks

House of Zef

We have Candy

Fatty Boom Boom

Girl I Want to Eat you

Love Drug

Banana Bain

God Dj Section 1

Ugly Boy

Dazed & Confused

Cookie Thumper

God Dj Section 2

Baby's on Fire

I Fink You Freaky

Happy go..

Never Le Nkemise

I Don't Care

Enter The Ninja

