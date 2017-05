‘Alien Covenant’ lidera la taquilla de EU

La cinta ingresó 36 MDD en su primer fin de semana en cines

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (21/MAY/2017).- La sexta entrega de la saga de Ridley Scott, "Alien: Covenant", desplazó al segundo puesto de la taquilla norteamericana a "Guardianes de la Galaxia" este fin de semana, según cifras provisionales publicadas este domingo por Exhibitor Relations.

La cinta, secuela de "Prometheus" (2012), que evocaba por primera vez los orígenes de "Alien", ingresó 36 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá entre el viernes y el domingo.

Los ingredientes tradicionales volvieron a funcionar y esta sexta entrega ya superó, como todos sus antecesores, el umbral de los 100 millones de ingresos en el mundo, según el sitio especializado Box Office Mojo.

No obstante, "Alien: Covenant" superó por muy poco al líder de la taquilla de las dos últimas semanas, "Guardianes de la Galaxia 2", que recaudó 35 millones de dólares en las salas norteamericanas durante el fin de semana.

El equipo de aventureros espaciales superó así los 300 millones de dólares de volumen de negocios (301.8), con un total de 732 millones a nivel mundial, de acuerdo con Box Office Mojo.

Lejos de la ciencia ficción, la comedia romántica "Everything Everything", sobre una joven que sufre un déficit inmunitario severo, tuvo una salida a las salas destacado, con 12 millones de dólares en ingresos.

Se sitúa por delante que otro largometraje pensado en el público juvenil, "Wimpy Kid", basado en el exitoso cómic de Jeff Kinney, que quedó en quinta posición (7.2 millones de dólares), por detrás de "Snatched" (7.6 millones)

El resto del Top 10 lo completan:

6 - "El rey Arturo: la leyenda de Excalibur": 6,8 millones de dólares (27.2 en total en dos semanas).

7 - "Rápido y furioso 8": 3.2 millones (219.8 millones en seis semanas).

8 - "Un jefe en pañales": 2.8 millones (166.1 millones en ocho semanas).

9 - "La Bella y la Bestia": 2.4 millones (497.7 millones en 10 semanas)

10 - "How to be a Latin Lover": 2.2 millones (29.4 en cuatro semanas).