'Mamma Mia' tendrá secuela en 2018

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2017).- Los productores de la película "Mamma Mia!" de 2008 anunciaron una secuela para la exitosa comedia musical, que protagonizó en su momento la favorita de Hollywood Meryl Streep.

No obstante, ni Meryl ni otras estrellas están confirmadas todavía para "Mamma Mia: Here we go again", y se trata de un reparto selecto: a la tres veces ganadora del Óscar la acompañaron Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski y Dominic Cooper.

Lo que sí sabe es que Universal Pictures prevé rodar la nueva película a finales de este año y estrenar el 20 de julio de 2018. También se espera que dirija Ol Parker, en lugar de la directora de la primera cinta, Phyllida Lloyd, también cabeza del musical de teatro.

La película "Mamma Mia!", que recaudó más de 600 millones de dólares y sólo requirió 52 millones de presupuesto, adaptó un musical basado, a su vez, en las canciones del grupo sueco ABBA.

La cinta cuenta la historia de una joven que va a casarse pero antes quiere que su madre le confiese quién es su padre; como ella misma no está segura, la chica escribe a los tres posibles candidatos para invitarlos a la boda.