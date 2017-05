Más Marconi, menos reggaetón

La agrupación le hace frente al género urbano con una propuesta vanguardista

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2017).- Marconi se encuentra inmerso en la promoción de su EP de seis temas – “Trío” – del cual ya están dos sencillos en radio y plataformas digitales, “Ya lo sé que tú te vas” y “Adiós amor” –esta última melodía también ha cobrado gran relevancia, gracias a que Christian Nodal la interpreta en regional mexicano–. Sergio, Matías y Diego están orgullosos de esta placa sonora que representa un oasis en medio de la saturación del género urbano y el reggaetón.

“Grabamos 13 canciones, pero se decidió que publicáramos por volumen para llegar a estas seis que forman el EP. Venimos trabajando casi año y medio en esta producción y hemos tenido la suerte de tener éxito en Centroamérica; ahí comenzamos el sondeo de para dónde queríamos llevar nuestra nueva producción. Javier Calderón fue el productor correcto para esta nueva etapa, ha hecho un trabajo exquisito a nivel arreglos”, comparte Matías.

Cabe señalar que la nueva propuesta de Marconi está compuesta de covers con un toque fresco y vanguardista. “La idea es que las canciones queden bonitas, que la gente las acepte. Lo que hicimos fue seleccionar lo que mejor nos quedaba, que hiciéramos con gusto y que también lo sintiéramos. En lo personal crecí con estos temas, vengo de una familia muy bohemia, escuchando muchos boleros y eso te acerca a estar auditivamente más pegado a este tipo de canciones”, confiesa Sergio.

Sobre la evolución del género romántico y cómo se ha ido adaptando a la nueva era, Diego comparte que el romanticismo sigue latente, pero llevado a la frescura de otros géneros musicales están en tendencia. “Es normal que los estilos se mezclen y se lleven a otro nivel. Lo que nosotros quisimos hacer con este EP fue traer un poco de indie y alternativo al pop y a las baladas, el resultado es bastante interesante, el sonido sigue siendo 100% Marconi, porque es nuestro sello pero ahora más moderno, más 2017”.

Entonces, ¿cómo se entrega el público ahora al romanticismo? Sergio destaca que la emoción no cambia, pero sí la manera de comunicarse y entregarse a él. “Hay gustos para todos, hay a quien le gusta mantener el romanticismo de una manera más “sexosa” con el rollo urbano. Es importante rescatar y no perder los valores, lo bonito de llevar una rosa, de cantar una canción, no todo es el sexo y creo que hoy en día despiertan (los jóvenes) muy temprano y quieren pasar a otras cosas antes de vivir poco a poco. Nosotros somos clásicos, decimos las cosas de una manera más fina”.

La saturación del urbano

Centroamérica y El Caribe son generadores de los estilos comerciales que acaparan el mercado, el reggaetón se volvió más digerible y menos agresivo y eso ha gustado al público; sin embargo, en medio de tanta saturación del urbano: “Nosotros en Centroamérica, cuando estamos de promoción, nos sorprendemos gratamente de escuchar música de Mijares o Luis Miguel, a la gente le gusta mucho el romanticismo, tal vez el urbano va más para Colombia y Panamá. Cuando tomamos estas canciones conocidas con un sonido más fresco, el público lo agradece”, dice Matías, mientras que Diego señala que el mercado se abre a todo.

“Sí, el urbano está muy fuerte porque es su momento, pero ya vendrá otro género nuevo más adelante que también se ponga de moda y nos cansaremos de escucharlo, pero lo importante aquí es ser coherente con la carrera; no hay que desviarse del camino, porque luego pierdes credibilidad”.

En los planes próximos del grupo está poder participar con un tema en una película mexicana, pero aún no pueden revelar información porque no hay nada concreto todavía.