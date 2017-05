Fato, 'dará mucho de qué hablar'

El cantautor se presentará el 25 de mayo en el concierto más romántico de Guadalajara, a realizarse en el Teatro Diana

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2017).- Todos hemos escuchado sus canciones y el jueves 25 de mayo se presentará en Guadalajara en el concierto de la estación de radio Amor 93.1 a realizarse en el Teatro Diana. Hablamos de Fato, el cantante, compositor y productor con más de 30 años de trayectoria. El artista actualmente se encuentra trabajando con múltiples proyectos, entre los cuales se encuentra la producción de un disco de música pop y ranchero de una nueva cantante, que en sus palabras “dará mucho de qué hablar”.

Este labor le parece importante, ya que él desea que el género regional mexicano no se pierda ante los nuevos ritmos musicales urbanos: “la música que nos llega de Miami y Puerto Rico... No la desprestigio y valoro todos los géneros musicales, pero es necesario que posean un contenido”.

Al estar interesado en la música con letras con mensajes más allá de la misoginia, tiene preparado una nueva placa titulada “Ok, papá” que asegura causará impacto en todos sus seguidores. “Es un disco que comencé hace nueve años, es el más poderoso en mi vida, digo todo lo que siento y lo que pienso. Sacudirá consciencias. No lo he sacado porque me obligará a hacer lo que el corazón me viene pidiendo desde que era niño. Es difícil hablar de cuestiones espirituales y religiones, pero debo admitir que cuando lo saque cambiará radicalmente mi plan de vida y mis caminos. Es un disco de mensajes muy crudos”.

Prepara su material

El nuevo disco estará conformado por 12 temas, entre los cuales se encuentran las canciones: “Se está cayendo el cielo”, “Jamás me fui”, y “Encuéntralos”. La portada es una pintura donde aparece Fato con los brazos extendidos. En entrevista comenta que en un principio no estaba seguro de utilizar dicha imagen, pero el mismo pintor y una de sus hijas lo animaron con las palabras: “No tengas miedo a lo que sientes”.

Pese a que ya tiene toda la producción preparada para el lanzamiento, todavía no se ha atrevido a ponerlo en el mercado, pues implica un cambio total en sus días cotidianos: “Tengo todo listo, pero cuando lo saque lo tengo que predicar por todo el país con conciertos, que claro cobraré; aunque gran parte del dinero recaudado lo donaré. Ya lo he hecho, en Matehuala, San Luis Potosí... Es una necesidad imperiosa de encontrar una fase importante en mí mismo, la que no nos da este medio”.

EL DATO

Arma su gira

Entre sus múltiples planes, se encuentra realizar un concierto en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, que sea un homenaje para sí mismo: “Ha sido difícil hacer el Fato y Amigos, es difícil poner una fecha. Se fue mi querido Joan, y después de eso aparecen homenajes continuos, no quiero esperar a morir. Quiero verlo y sentirlo”.