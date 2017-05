Lisandro Aristimuño, arropado por las 'Constelaciones'

El cantante argentino se presentará hoy en C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2017).- Ni rebelde de la industria ni presionado por las tendencias musicales. Lisandro Aristimuño ha forjado su carrera artística a su propio ritmo, tomando como referencia y motivación a las grandes leyendas del rock argentino, pero también apostando por su propia curiosidad rítmica y lírica que lo han consagrado como uno de los cantautores más estables de Sudamérica.

Por primera vez, Lisandro Aristimuño llegará a México teniendo a Guadalajara como uno de sus puntos de encuentro estratégicos para dar a conocer su disco “Mundo anfibio”, por la cual fue nominado para el Grammy Latino.

Será hoy cuando Lisandro se instale a las 21:00 horas, en el C3 Stage —boletos en 400 pesos—, foro en el que además de ofrecer un recorrido con lo más esencial de su discografía, también aprovechará para demostrar por qué su última producción “Constelaciones” ha sido catalogado por la revista “Rolling Stone” como uno de los 25 mejores álbumes de 2016.

“Tenía las ganas de mantener esa adrenalina de no saber hacía donde iría, me gusta la idea de que en el estudio se cierre el disco. En mis trabajos anteriores fui muy meticuloso y arquitectónico en los sonidos con maquetas y demos, tenía todo planificado, en ‘Constelaciones’ me dejé llevar, todo surgió en el estudio, nunca lo había hecho, eso hace que el disco sea bastante crudo, austero de capas de sonido, quería que sonara en vivo”, explica el cantautor quien por primera vez tuvo al bajista Javier Malosetti y al baterista Sergio Verdinelli como músicos invitados para la grabación de esta producción.

Cabe señalar que si algo ha caracterizado a Lisandro Aristimuño es forjarse como un artista independiente que de los pequeños bares argentino ha logrado coronarse en foros prestigiados como el Gran Rex, el gran teatro de Buenos Aires, al cual ha llenado en ocho ocasiones.