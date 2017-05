Warped Tour MX cambia de fecha y sede

El festival se realizará el 22 de octubre en la Arena Ciudad de México

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2017).- Por cuestiones de agenda y horarios se ha decidió que la primera edición del Warped Tour MX cambie de fecha y de sede.

A través de un comunicado, organizadores dan la noticia que el festival que estaba programado para llevarse a cabo el 27 de mayo en el Foro Pegaso, Toluca, ahora se realice el 22 de octubre en la Arena Ciudad de México.

"En Warped Tour Mexico nos tomamos muy en serio la experiencia de nuestros asistentes y queremos que esta primera edición disfrutes de todas tus bandas favoritas dentro de la Ciudad de México", se lee en el comunicado acentuando que los boletos que ya fueron adquiridos serán válidos para la nueve fecha, pero también se podrá hacer reembolso visitando superboletos.com

El festival está encabezado por Incubus y Good Charlotte y cuenta con Bullet For My Valentine, Strung Out, Anti Flag, Attila, Ill Niño, Never Shout Never, Echosmit, HateBreed, División, Minúscula, Suicide Silence, Disidente y Allis Mayday Parade, Insite, Tsunami Bomb, Alesana, Thermo, I See Stars, Here Comes The Kraken, Cerberus y Sputnik.

Importante destacar que el Warped Tour MX está organizado por los Hermanos Zepeda, mismos que se encargan de festival KnotFest México, cuya edición de este año está programado para realizarse el 28 de octubre, por lo cual, hasta el momento, se tiene previsto que entre los dos festines hermanos haya una semana de diferencia entre uno y el otro

Tras el anuncio, en redes sociales se leen decenas de comentarios que expresan su malestar por la reprogramación a tan sólo una semana de ser celebrado.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO