Vida y muerte del príncipe del grunge

Chris Cornell, vocalista Soundgarden, murió luego de una presentación en Detroit; tenía 52 años

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2017).- La noticia de la muerte del príncipe del grunge, Chris Cornell, sorprendió al mundo de la música; según medios estadounidenses Cornell falleció después de actuar el miércoles en el Fox Theater de Detroit, Michigan, parte de la gira por la Unión Americana de Soundgarden. Un médico forense determinó ayer que el músico se quitó la vida; fue hallado con “una banda alrededor del cuello”.

Chris nación en la cuna del grunge, Seattle, Washington, el 20 de julio de 1964. Además de Soundgarden —fundada en 1984—, Chris Cornell, de 52 años, alcanzó fama como líder de otra popular banda de rock, Audioslave; también fue miembro del “supergrupo” de rock Temple of the Dog.

Después de participar en Temple of the Dog, a principios de los 2000, junto a tres exmiembros de Rage Against The Machine, Cornell creó la banda Audioslave. En 2006 interpretó “You know my name”, canción principal de la película de James Bond “Casino Royale”.

Cornell tuvo una infancia complicada, tal y como lo explicó a la revista “Rolling Stone” en 1994: “Pasé de ser un consumidor de drogas a los 13, de dejarlas a los 14 y no tener ningún amigo hasta los 16… Hubo dos años en los que estuve más o menos agorafóbico y no lidié con nadie, no hablé con nadie, no tuve ningún amigo. Todos los amigos que tenía todavía estaban hechos polvo y eran personas con las que realmente no tenía nada en común”.

Además de la música, Cornell se dedicó a las causas humanitarias con la Chris and Vicky Cornell Foundation, que ayuda los niños sin hogar, en situación de pobreza, víctimas de abusos o abandono. Le sobrevive su esposa y tres hijos.

De Wood a Cornell, adiós a los íconos del grunge

Ahora que Cornell ha muerto, que Scott Weitland (Stone Temple Pilots) se fue, que Kurt Cobain (Nirvana) y Layne Staley (Alice in Chains) nos dejaron —sólo queda Eddie Vedder (Pearl Jam) —. Así es, de aquella generación que cambió el sonido del rock en los años 90, gracias al grunge, nos queda uno… El grunge es un estilo musical surgido en Estados Unidos a principios de la década de 1990 como derivación del rock y cuyas canciones se caracterizan por el empleo frecuente de la distorsión, los potentes guitarreos y la alternancia de partes suaves con partes estridentes. La banda que se puede considerar creadora del género, es Green River.

Andrew Wood

Falleció en marzo de 1990 a los 24 años por una sobredosis. Fue el vocalista de Mother Love Bone.

Kurt Cobain

El líder de Nirvana se quitó la vida 5 de abril de 1994, en Seattle, Washington. Tenía 27 años.

Layne Staley

El líder de grupo Alice in Chains murió en el 2002 a los 34 años, por una sobredosis letal.

Scott Weiland

Alcanzó la fama con Stone Temple Pilots; murió en diciembre de 2015, a los 48 años.

Chris Cornell

Murió a los 52 años; fue el vocalista de Soundgarden y de Audioslave.

Las canciones emblemáticas de Chris

La muerte de Chris Cornell trae a la mente algunas de sus canciones emblemáticas, que se convirtieron en una especie de “himnos” para los jóvenes y adolescentes de los años 90.

Con Soundgarden, Cornell se unió al movimiento grunge que modificó el sonido del rock.

• “Black Hole Sun”. La canción fue publicada en el disco de Soundgarden llamado “Superunknown”, de 1994. En 1995 la banda ganó el Grammy de Mejor Interpretación de Hard Rock, por ese tema.

• “Spoonman”. Fue el primer sencillo de “Superunknown” y se dice que fue una de las canciones que lanzaron la carrera de Soundgarden.

• “Hunger Strike”. Esta canción de 1991 es especialmente emblemática, pues fue el sencillo más famoso de Temple of the Dog, banda en la que estuvieron Chris Cornell, Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament y Matt Cameron.

• “Can’t Change Me”. Una vez que terminó el ciclo de Soundgarden, Cornell se lanzó en solitario con este tema que incluso tuvo su versión en francés.

• “Like a Stone”. Cornell formó la banda Audioslave y este fue uno de los temas que más éxito tuvo esa agrupación. Fue lanzado en enero de 2003.