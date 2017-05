El Valentino, música sin complejos

Una selección de canciones que se guardó para cantarlas él mismo

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2017).- El cantautor y productor musical, El Valentino, se encuentra promoviendo su disco homónimo, del cual se desprenden los sencillos “Abrazos y besos” y “Ay, ay, ay”, videos que actualmente se pueden ver en la plataforma YouTube. El músico ofrece una propuesta multigénero donde hay espacio para el rock, el country, el ranchero, el blues, el grupero, el pop y la cumbia.

“Yo como he tocado con muchas personas de distintos géneros musicales y además que soy productor, trato de adaptarme a diferentes estilos que a la mera hora cuando comencé a hacer mi proyecto, pues tenía muchos condimentos distintos dentro de mi bolsa de trucos. De repente, el disco está rancherito o más rockero; es una fusión muy peculiar, es música anexa, porque a final de cuentas todos los que vivimos en México estamos influenciados por diferentes estilos de música”.

El álbum de El Valentino tardó varios años en la producción; principalmente, porque su faceta de productor no le permitía enfocarse tan de lleno en su etapa solista. “Casi que en mis tiempos libres hacía el disco, esto es una recopilación de canciones que me había pedido para otros artistas, pero que al final yo decidía que serían para mí, letras muy personales, en cuestión monetaria tal vez me arrepienta de no dar esas canciones porque son muy buenas, pero esos temas eran tan especiales para mí, que me los guardé”.

Al músico le gusta escribir mucho sobre el amor en sus diversas formas, pero también desarrolla el desamor, la inclusión y la esperanza. “Traté de meter unas letras distintas como la canción ‘Seguir siendo’ que habla sobre avanzar… Que no importa cuál sea la situación, uno tiene que seguir avanzando, hay otra que se llama ‘El canto del bracero’ que interpretaba Pedro Infante y que sigue tan vigente sobre el tema de la migración”. El Valentino espera venir a Guadalajara en octubre para traer el álbum.