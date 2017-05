Megadeth rinde tributo a Chris Cornell en Tokio

La banda tocó 'Outshined' como homenaje a Cornell

CIUDAD DE MÉXICO (18/MAY/2017).- "Chris Cornell murió hoy. Es muy triste, muy triste. Chris Cornell de Soundgarden ha muerto. Y estoy muy triste", dijo Dave Mustaine, vocalista de Megadeth, durante un concierto en Tokio este jueves.

El público comenzó a gritar "Chris Cornell" y algunas otras cosas que Mustaine no entendió y hubo un momento donde señaló a una persona y le preguntó: "¿qué acabas de decir? ¿qué dijiste?" y al recibir un insulto como respuesta le dice "que no sea un cretino".

Al continuar con los gritos, Mustaine espeta "cállate, imbécil". Y continúa, "Chris Cornell, un amigo mío, un amigo de todos, de Soundgarden, murió hoy y, al menos para mí, tenía una de las más hermosas voces en la historia del rock y la verdad no sé ni qué decir".

"Sólo que vamos a dedicar esta canción a ustedes, mis amigos en Tokio, porque estamos aquí con ustedes, porque los queremos mucho, y queremos celebrar la vida de Chris hoy. No, no puedo cantar como Chris, nunca podría cantar como Chris, pero vamos a cantar una canción justo ahora. Si se saben la letra, canten conmigo, si no se la saben, pues sólo ignórenos", continúa.

"Te quiero Chris, nos veremos un día en el cielo, amigo. Esta canción se llama Outshined" y procede a cantar la canción como tributo al Cornell.

El vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, fue encontrado muerto en el baño del cuarto de hotel donde se hospedaba.

El cantante, de 52 años de edad, murió horas después de dar un concierto en Detroit como parte de la gira de reunión de Soundgarden.

Se realizan exámenes toxicológicos al cuerpo, del que se reportó que su muerte fue un suicidio por ahorcamiento.

Por otro lado su esposa, Vicky Karayiannis, informó que ella nunca detectó síntomas de depresión en Chris. El cantante, quien tenía 3 hijos, también lideró a la banda Audioslave que formó con ex integrantes de Rage Against The Machine.