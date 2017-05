De Kurt Cobain a Chris Cornell: adiós a íconos del grunge

Fue el último gran movimiento del rock, pero, antes de Chris Cornell, el suicidio de Kurt Cobain y los abusos con drogas azotaron varias veces a los hijos del sonido de Seattle

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- Esta mañana Chris Cornell, el exlíder de Soundgarden fallecido en aparente suicidio, fue tendencia en internet, pero hacia el mediodía la tendencia era guglear en broma macabra a Eddie Vedder, el fundador de Pearl Jam, una banda grunge que no ha debido lamentar fallecimientos entre sus integrantes. Que nadie se preocupe: Vedder está bien. Pero el panteón del grunge crece.

El grunge, de los años noventa, puede haber sido el último gran movimiento del rock estadounidense. Irrumpió a finales de los ochenta para atormentar tímpanos, ensalzar a los adolescentes y empoderar a la MTV. Era casero, sucio y ruidoso, salido de Seattle, una ciudad en donde crecía un verdadero problema de tráfico de drogas. Muy pronto se puso de moda y, como dijo el propio Chris Cornell, para cuando las nuevas bandas viajaban a Seattle a imitar ese sonido, los grupos originales ya estaban de gira por el país, abrumados por sus interminables giras de conciertos.

Y entonces, la peste: Nirvana estaba cargo de tres talentosos músicos y su futuro en la industria era millonario, pero su ejemplar guitarrista e inimitable compositor, el carismático Kurt Cobain, decidió quitarse la vida con particular violencia en 1994, a los 27 años de edad.

Desde entonces el grunge no ha dejado de reclamar sacrificios: hoy sabemos que Cobain fue un joven deprimido y víctima de lamentables adicciones, pero tras de él han cedido a las drogas otros varios miembros de aquella generación.

Andrew Wood – Malkfunshun y Mother Love Bone

Mucho menos famosas que el cuarteto de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains, las dos bandas donde militó Andrew Wood son identificadas como “grunge originales”. Mother Love Bone fue la que llegó más lejos: grabó el disco “Shine” en 1990, pero en marzo de ese año Wood sufrió una sobredosis y falleció. Tenía tan sólo 24 años y algunos amigos suyos —Chris Cornell, Matt Cameron, Mike McCready y Eddie Vedder— formaron en su memoria La Banda del sonido de Seattle: la breve y memorable Temple of the Dog.

Kristen Pfaff — Janitor Joe y Hole

Esta joven bajista murió a los 27 años y su muerte se volvió noticia por ocurrir un par de meses después de la Kurt Cobain, en 1994, a causa de una sobredosis de heroína. Había tenido una breve pero promisoria carrera con dos bandas contemporáneas del grunge: la famosa Janitor Joe de Minneapolis y luego Hole, liderada por la viuda de Cobain, Courtney Love. La historia que hoy se conoce es que Pfaff cedió al mundo de consumo de drogas de Seattle y que, al cabo de un año de vivir allí y trabajar con Hole, perdió el control; la noche anterior a su muerte había hecho maletas para volver a Minneapolis.

Shannon Hoon – Blind Melon

Esta banda “hippie” de la época —folk mezclado con hard rock— es identificada como cercana al grunge un poco por ser contemporánea, otro poco por el triste fin de su cantante, Shannon Hoon, un vocalista tan poco común que recordaba a Janis Joplin. Acababa de cumplir 28 años cuando, en 1995, sufrió una sobredosis de cocaína, antes de dar un concierto en Nueva Orleans y tras varios meses de lucir su decadente salud en sus presentaciones en vivo.

Layne Staley y Mike Starr – Alice in Chains

Staley murió en 2002 y nueve años después, su compañero Starr, los dos por sobredosis de drogas. Como otras bandas del grunge, Alice in Chains persistió con terquedad por años, empujado por los talentos de un singular cantante como Staley y un bajista más cercano al heavy metal como Starr. Layne vivió 34 años y su muerte es considerada el fin definitivo del grunge; Starr aguantó hasta los 44, tras varios desesperados intentos de controlar sus adicciones.

Scott Weiland – Stone Temple Pilots

Años de problemas con la policía y resistir al consumo de drogas acabaron cuando, en 2015, el vocalista de los Stone Temple Pilots murió a bordo de un autobús en el que se iba de gira, por un paro cardiaco provocado por una sobredosis. Había sido la cara de otra de las cuatro bandas más conocidas del grunge, experta en regresar del olvido y resistir a las críticas, pero también del sonido experimental de Velvet Revolver y de un proyecto solista.