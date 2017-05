Ven desaparecer la música en Venezuela

Los Amigos Invisibles están por presentarse en Guadalajara; mientras tanto, hablan de la realidad que vive su país

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- Ni cuando eran unos desconocidos tocaban tan poco en su país natal, Venezuela. José Rafael “El Catire” Torres, bajista de Los Amigos Invisibles, destaca que desde 2013 sólo han podido ofrecer un concierto en la nación que los impulsó a la fama internacional.

En entrevista, explica que la situación política en Venezuela ha ocasionado que la industria musical esté completamente muerta, sin posibilidades de reactivar a los estudios de grabación, proyectar talentos emergentes, mantener latiendo a foros artísticos y organizar conciertos.

“Desde 2013 la cantidad de shows ha disminuido; en 2016 sólo fuimos a tocar una vez, eso es inédito en la historia de Los Amigos Invisibles, ni siquiera en nuestros comienzos tocábamos tan poco. La industria de la música en Venezuela se secó, ya no existe. Hay muchas bandas venezolanas que se han mudado a México porque allá no ven oportunidad, acá por lo menos ven un camino. Antes de ver morir tu proyecto es mejor mudarte a otra oportunidad”.

José puntualiza que desde su debut en 1991 en la escena sonora venezolana Los Amigos Invisibles jamás se habían ausentado de su público compatriota hasta que la crisis económica y política comenzó a desmoronar la cotidianidad de los venezolanos hasta sacudir los cimientos de la vida cultural y artística, por lo que los exponentes musicales han optado por refugiarse en México para dar un segundo aire a sus carreras.

“México es el país más importante para nosotros, Venezuela lo fue pero ya lo dejó de ser, ya no podemos tocar más, no es porque no queramos; sino porque no se puede, el país está colapsado. Apreciamos que el público mexicano nos abra las puertas, que se convierta en nuestra casa. México es el lugar en el que nos va mejor, no damos por sentado nada ni por eso siempre ofrecemos un buen show”.

Grito de apoyo

“El Catire” Torres señala que las ganas de crear canciones que manifiesten su descontento por la crisis venezolana y solidaridad para sus compatriotas no son ajenas a Los Amigos Invisibles; sin embargo, la agrupación entiende a la música como un medio para olvidarse por un segundo de los problemas y respirar otro aire, por lo que prefieren ofrecer discursos de apoyo durante los conciertos para lograr un impacto entre su público.

“Los Amigos Invisibles siempre hemos tenido un toque más de fiesta, queremos que la gente se libre de todas esas experiencias de la sociedad y la vida. La situación en Venezuela es tan crítica que en los shows en vivo dedicamos un minuto a nuestra gente en Venezuela que se está manifestando pacíficamente, tienen todo nuestro apoyo, no estamos ausentes de Venezuela sólo de la situación. En cada entrevista de lo que menos hablamos es del nuevo disco, hablamos de Venezuela”.

¡Asiste!

La banda se encuentra promocionando por América Latina su nueva producción “Paradise”; ofrecerán un concierto el 1 de junio en el C3 Stage de Guadalajara, a las 20:00 horas.