Ángela Veró, cantautora con garra y pasión

La tapatía encontró en la balada pop el camino para conectar con la audiencia

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- Mientras mejor preparado esté un artista, más probabilidades tiene de instalarse en el corazón del público, eso lo sabe la cantautora tapatía Ángela Veró, que ha estado desarrollando su carrera musical en los terrenos de la música formal y también bajo el estilo del regional mexicano, sin embargo, ha encontrado en la balada pop el camino para conectar con la audiencia y así lo está haciendo a través de su sencillo “Amor de miedo” que ya está sonando en radio.

Expo Compositores, convención y ahora editora y disquera está respaldando a Ángela para que su música y esencia llegue a más rincones. “Ha sido una persecución incansable de un sueño, tengo más de 10 años luchando porque mi música tenga un espacio. Empecé cantando música ranchera, esos fueron mis inicios, como seis años que le dediqué al género. Después empecé a componer ya formalmente, desde chiquilla escribía y aprendí a tocar instrumentos, pero luego de componer formalmente empezaron a salir baladas en lugar de rancheras, pero que sí, llevan siempre ese sello de lirica ranchera”.

Señala Ángela que escribir con un toque regional y que eso se transmita en sus baladas, le da una característica muy particular que otras intérpretes no tienen en el mercado, pues además considera que hay pocas cantautoras, salvo Natalia Lafourcade y algunas más, que tienen las riendas de todo su proyecto musical tanto en música como letra. Y ella también defiende esta posición de ser la creadora de todo su concepto sonoro.

“También me gusta incursionar en géneros latinos como la bachata, la rumba, tengo una guajira por ahí, un bolero… En fin, me gusta mucha hacer esas mezclas, pero básicamente estoy sobre la balada pop. El mismo público te va orientando hacia algo, hay segmentos del año donde definitivamente me va mejor cantando con mariachi, pero el público mismo fue el que me definió en la balada pop”.

Por lo pronto, el próximo 20 de mayo estará en PALCCO abriendo el concierto del cantautor Carlos Macías, además también estará interactuando con él. El 22 de septiembre ya tiene otro espectáculo que será enfocado bajo el concepto de regional mexicano en El Refugio del Fraile.