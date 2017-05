Diego Boneta salió con Michelle Salas

En el 2013 fueron captados juntos en varios eventos

CIUDAD DE MÉXICO (17/MAY/2017).- Diego Boneta no pudo conquistar a la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, pero lo que sí logró fue quedarse con la oportunidad de darle vida al cantante en la serie que prepara Netflix y Telemundo.

En 2013 el actor mexicano estuvo muy cerca de Michelle Salas e incluso salían juntos a varios eventos. Uno de ellos fue la transmisión de los premios Óscar en Los Ángeles a la que llegaron juntos. Incluso en alguna plática el actor explicó que él respetaba mucho al padre de Salas.

Cuatro años después y con una carrera en la pantalla grande, Boneta fue el seleccionado para darle vida al intérprete de “La Incondicional” y “La chica del bikini azul”.

“Michelle es una tipaza. A Michelle la acabo de conocer allá (en Los Ángeles, California); los dos vivimos allá. Nos estamos conociendo, pero no me pela, espero me den tips. ¡No me pela! Muy guapa, muy buena onda… ¡denme consejos!”, dijo para el programa Todo para la Mujer (Grupo Fórmula) de Maxine Woodside, en aquellas fechas.

Sin embargo, los dos fueron capturados en varias ocasiones abrazados y sonrientes. Incluso en algún momento informaron que Diego Boneta visitaba joyerías en busca de un anillo de compromiso.