Julián Gil desmiente a Marjorie y llora por su hijo

El actor acudió al programa 'El Gordo y la Flaca' acompañado de su abogado

CIUDAD DE MÉXICO (17/MAY/2017).- En medio del pleito legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, que determinará el futuro de Matías, el hijo de ambos, el actor argentino habló para el programa "El Gordo y la Flaca" y, acompañado de su abogado, negó las acusaciones que la actriz ha hecho en su contra, incluida la referente a que supuestamente no pagó los gastos que generó el nacimiento del bebé.

Gil explicó que los problemas que surgieron con la madre de Marjorie, lo llevaron a abandonar la casa donde vivían juntos.

“Sí, hubo ciertas fricciones y después surgieron ciertos sucesos que sí me hicieron no sentirme cómodo en la casa. Yo preferí apartarme un tiempo para que ella pudiera arreglar la situación, pero no se dio, no aceptó el acuerdo y agarré mis pocas cosas que habían allí y me fui a mi casa”, declaró.

El actor confesó su sorpresa al enterarse que su ex pareja solicitó que se sometiera a estudios psicológicos y a una prueba toxicológica, pues según la demanda, ella teme que Julián haya consumido sustancias ilegales.

"Me parece totalmente absurdo, quiero creer que es una artimaña legal de sus abogados porque ella me conoce, sabe que llevo un estilo de vida saludable y que nunca he usado ningún tipo de drogas", afirmó el actor.

Gil no pudo contener el llanto cuando se le preguntó sobre su hijo y el tiempo que han estado alejados. "Extraño todo de Matías, todo", finalizó.

Marjorie pide alrededor de 13 mil dólares mensuales para la pensión de Matías, sin embargo Julián considera que con mil dólares mensuales es suficiente.