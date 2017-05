Para reír y crecer

Omar Villalobos ofrecerá un stand-up en el que combina el humor y la reflexión

GUADALAJARA, JALISCO (17/MAY/2017).- Los frutos de “Ser chin… sin ir a Harvard” siguen para Omar Villalobos, publicación de 2015 en la que este reconocido psicólogo y conferencista expone reflexiones para generar confianza personal y atreverse a cumplir los sueños y retos de la vida y su propio entorno social.

Tras convertirse en un best-seller, Omar Villalobos optó por hacer de esta filosofía escrita en conferencias y terapias presenciales en las que ahora integra la comedia, al estilo del stand-up, para potencializar la catarsis que el espectador tiene al verse reflejado en las situaciones que Villalobos comparte.

Será en el Diana donde el próximo 1 de junio Omar Villalobos se encuentre nuevamente con el público tapatío para desmenuzar ejercicios psicológicos y reflexivos que, sin importar condición social, económica o emocional, logran un impacto positivo para eliminar los prejuicios y obstáculos que evitan una superación personal constante. El show comienza a las 20:00 horas y los boletos van de las 250 a los 800 pesos.

“Es la adaptación del contenido del libro a un show de comedia inteligente. El stand-up comedy está de moda y aunque hay muchos que me hacen reír y muestran sátira, al final no me han dejado nada. Yo quiero utilizar el concepto del stand-up, pero hacer comedia con la que te rías, hacer sarcasmos de las conductas pero que al final tengas una mejoría como individuo”.

“Te va hacer vibrar de alegría” es la frase con la que se acompaña Omar Villalobos en este espectáculo, que si bien no considera un reto complicado en su trayectoria por la ligereza con la que brinda sus conferencias, reconoce que una cosa es hacer reír al público y otra muy distinta el generar un estado de alegría a través de la risa, la ironía, sarcasmos y reflexión.