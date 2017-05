Billboard pintará con música a TV Azteca

La tradicional entrega de premios tendrá un ingrediente especial este año, pues pasará por tele abierta

GUADALAJARA, JALISCO (17/MAY/2017).- El próximo domingo 21 de mayo, Azteca 7 transmitirá en vivo los Billboard Music Awards a partir de las 18:30 horas. Los conductores que estarán ofreciendo los pormenores desde México sobre esta fiesta americana que se realizará desde el T-Mobile Arena Las Vegas, Nevada, son Vanessa Claudio, Esteban Macías, CD9 y Natalia Valenzuela. Y es esta última la que cuenta en entrevista el esfuerzo que hace TV Azteca por traer este tipo de premiaciones a la televisión abierta, cuando en el pasado sólo podían verse a través de TV de paga.

“Los Billboard son muy reconocidos a nivel mundial, pero por lo general se transmiten por una cadena internacional o por cable. Entonces, por todo esto que acontece en las redes sociales y que la tecnología va creciendo a pasos agigantados, que padre que las personas que no tienen esta posibilidad, puedan ver a sus artistas, las canciones que les gustan y los shows emblemáticos”.

Natalia destaca que esta ceremonia es parte de un proyecto de transmisiones internacionales que está ofreciendo TV Azteca como ya sucedió con el Victoria Secret’s Fashion Show, El Oscar y Miss Universo, además, comparte que más adelante hay la posibilidad de que también se transmitan los Grammy.

Sobre la interacción que habrá con los conductores de Azteca, Natalia adelanta que se tratará de quitarle un poco la formalidad a este tipo de ceremonias y buscar que más público conecte con ellos. “Estaremos todos en foro, la transmisión no tendrá un doblaje al español para no matar el tono de lo que van los premios, pero cada uno estará contextualizando a la gente respecto al tema. Mi función aquí será dar datos duros a cerca de los artistas, los álbumes, y la trayectoria de los premios. La idea es que cada uno trate de manera distinta el tema, será un evento muy padre y disfrutable”.

Conectada con la música

Natalia, de origen colombiano, señala que esta será la primera vez que toque de manera profesional el tema de la música en televisión, sin embargo, ha estado conectada a ella desde el vínculo que tiene con su esposo Salo quien es músico y cantante, también originario de Colombia. “Cuando me platicaron de los Billboard, dije que era una súper oportunidad, personalmente es súper disfrutable el tema, hablar de los artistas que te gustan, su trayectoria, por qué están nominados, es una súper oportunidad”.

El Billboard para esta ceremonia tiene 51 nominaciones, Celine Dion cantará en vivo “My Heart Will Go On”, tema de la cinta “Titanic” que está celebrando 20 años de haber llegado a la pantalla grande. Drake y The Chainsmokers son los máximos nominados de la ceremonia con 22 nominaciones cada uno. Y Cher será la homenajeada de este año con el premio Icono.

Una carrera en ascenso

Natalia Valenzuela ya tiene más de tres años trabajando en TV Azteca, desarrollándose en la conducción en programas como “Venga la alegría”, “Venga el domingo”, además de ser host de los eventos privados de la empresa. Acaba de terminar la carrera de actuación en el Cefat y ahora su objetivo es abrirse puertas como actriz, primordialmente en la empresa del Ajusco.



“Me acabo de graduar como actriz, estando en la escuela tuve la oportunidad de hacer un proyecto para Colombia producido por Azteca que fue ‘Escape perfecto’, al lado de Julián Román quien le dio vida a Juan Gabriel. Y luego llevo con Platinum –la marca de películas de Azteca 7 – dos años, acabamos de renovar un año más, es un súper proyecto, grabamos capsulas mensuales enfocadas en una película que se verá por este canal, hacemos promoción. Como talento tengo la oportunidad de visitar todos los programas de Azteca cada mes (para hablar de los estrenos de las películas)”.

LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS

• Top Artist:

Adele

Beyoncé

Justin Bieber

The Chainsmokers

Drake

Ariana Grande

Shawn Mendes

Rihanna

Twenty One Pilots

The Weeknd

• Top Artista Femenino

Adele

Beyoncé

Ariana Grande

Rihanna

Sia

• Top Artista Masculino

Justin Bieber

Drake

Future

Shawn Mendes

The Weeknd