Maná toma un año sabático

Alex González asegura que el cuarteto tapatío hará una pausa para recargar sus fuerzas creativas

GUADALAJARA, JALISCO (17/MAY/2017).- Después de que Maná cumpla con sus dos conciertos pendientes en Las Vegas, pactados para el 15 y 16 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena, la agrupación tomará lo que define como un “año sabático” para refrescar las ideas y emprender la producción de su nuevo material. Recordemos que el último fue “Cama incendiada” del 2015.

Alex González, baterista de los creadores de “Rayando el sol”, destacó en entrevista que tras finalizar el Tour Latino Power, cada integrante atenderá proyectos independientes, como en su caso que, además de enfocarse en el posicionamiento de su tequila “Mala vida”, también iniciará gira en Europa y Estados Unidos con su otra banda de metal, De la Tierra, en compañía de Mr. Flavio (Fabulosos Cadillacs), Andreas Kisser (Sepultura) y Andrés Giménez (A.N.I.M.A.L).

“Nos vamos a tomar un año sabático, la banda no se está desbaratando. Llevamos 30 años en esto, descansos nos han venido muy bien porque hacemos giras muy largas y es importante descansar y que la gente descanse de nosotros, hay que dedicarle tiempo a otras cosas para después dedicarle a componer, generar ideas”, explica Alex al asegurar que Guadalajara está descartado para algún concierto en el resto del año, aunque está por confirmarse una pequeña gira por Sudamérica en noviembre.

En el caso De la Tierra, el baterista reveló que a finales de mayo la banda metalera se instalará en España, Lisboa y Londres, para después planificar gira en Centroamérica y México: “soy una persona muy organizada, tengo mis calendarios muy ordenados. Tengo la energía y pasión por hacer más cosas”.

101 Ideas para salvar al planeta

Cabe señalar que desde hace más de dos décadas, Maná ha hecho mancuerna con la Fundación Selva Negra con la intención de apoyar causas que impliquen el cuidado y conservación del medio ambiente. Bajo esta premisa, la banda y la organización han creado una iniciativa en la que invitan al público a emprender acciones para preservar los recursos naturales. La campaña lleva por nombre “101 Ideas Para Salvar Al Planeta”. Aún quedan dos días para que los interesados se registren en la página web de la organización y manifestar sus ideas.

Las iniciativas más originales se publicarán de manera oficial el próximo 31 de mayo a través de las redes sociales de ambos organismos promotores.

Debuta como empresario

A la par de los conciertos de Maná y De la Tierra, Alex gestionó desde 2014 la creación de su propio tequila “Mala Vida” en sociedad con Álvaro González y José Manuel Amutio, iniciando con producción de reposado y blanco desde los campos agaveros de Arandas y la asesoría del maestro jimador Alfredo Salcido, el catador Miguel Cedeño Cruz y el diseño en botella de Carlos Pérez, quien ha figurado como portadista desde las producciones de “Amar es combatir” hasta “Cama Incendiada”.

“Quiero promover algo que sale de la tierra de Jalisco, no vengo a competir ni quitarle el lugar a los grandes tequileros, vengo a aportar y unir fuerzas, impulsar la industria de tequila. Quiero que la gente pruebe el producto, que el tequila hable por sí solo, la mejor promoción es de boca en boca”. El tequila presentando en España en diciembre de 2016 significaba un proyecto pendiente en Alex González al confesar la paciencia que demostró hasta tener todo listo para ponerlo a la venta con precios accesibles que van desde los 397 y 426 pesos, y que hasta la fecha se han vendido 20 mil botellas en Estados Unidos, 10 mil en España, 12 mil en Jalisco y en 2018 comenzar mercado en Ciudad de México y Monterrey. “La botella tiene un diseño muy mexicano y de Rock&Roll, pero era importante que el tequila tuviera calidad alucinante y que a la vez no fuera caro. Están muy de moda los tequilas Premium pero no todos pueden pagarlos y en Mala Vida cuidamos todos esos factores”, explica Alex González.