We Are The Grand llega a Guadalajara

Los chilenos se presentarán el 19 de mayo en el Andén- Foro Cultural

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- El rock chileno de We Are The Grand llega este viernes 19 al Andén- Foro Cultural como parte del cierre de la gira su "Al Despertar", con la cual han pisado parte de centro, sudamérica.

Conformados en 2009 en Santiago, Chile, Sebastián Gallardo, Matías Peralta, Juan Aguirre, Fernando Lamas tienen arraigadas influencias británicas, The Libertines, Franz Ferdinand y Kasabian figuran entre ellas, sonidos que ha sido impregnados en sus dos Ep's 2009: 'The Grand' (2009), 'Chasing Lights' (2010) y sus dos discos de larga duración 'Until the Morning' (2013) y 'Volver' (2016) aderezados con sus raíces andinas.

Curiosamente, la carrera de la banda comenzó a despuntar primero en Europa, pues los temas de sus ep´s estaban en inglés, llevándolos a presentarse en grandes festivales.

Después de participar en un par de ediciones del Lollapalooza Chile, en el Vive Latino de México y en el Festival Frontera, regresan a nuestro país para embarcarse en una minigira en la cual visitarán seis ciudades entre ellas la Perla Tapatía, pero no estarán solos, los acompaña el talento local de Colores Santos y El Lázaro.

Luego de su presentación en nuestra ciudad We Are The Grand se presentará en el Lollapalooza Chicago y cerrará su gira en su natal Chile.

We Are The Grand en Guadalajara

Viernes 19 de mayo 2017

21:00 horas

Andén, Foro Cultural (Galeana #362, en las nueve esquinas)

Costo $50