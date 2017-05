Eduardo Barba prepara sorpresas con Maluma

El oriundo de Capilla de Guadalupe agradece el apoyo de su familia para triunfar en 'La Voz Kids'

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- El pasado domingo se transmitió la gran final de “La Voz Kids”, donde el ganador absoluto fue Eduardo Barba de 13 años y oriundo del municipio de Capilla de Guadalupe, Jalisco. Luego de triunfar en cada una de las pruebas musicales, el cantante se siente muy entusiasmado de los siguientes pasos que va a dar, pues no sólo le interesa una carrera en la música, también quiere destacar en la actuación.

“Estoy muy contento con las respuesta que tuve, gané gracias al apoyo de la gente y a los votos. No tengo palabras para darles las gracias porque siempre me han apoyado muchísimo. Creo que Dios hace las cosas por algo, Él me dio este talento y por algo he llegado a donde estoy, el agradecimiento también es para Él”.

Aunque no ha platicado bien a bien con su coach —Maluma— comparte en entrevista que sí hay apoyo y espera en el corto plazo poder compartir las sorpresas que vienen. “Tenemos muchas cositas por ahí pendientes. Varios conciertos, vamos a hacer algo muy padre, estén muy pendientes, por ahí hay unas sorpresas que les tenemos. Quiero seguir teniendo más comunicación con él y buscar cosas que podemos hacer y lograr”.

Senda de gloria

Eduardo, quien es el mayor de cinco hermanos, ingresó a “La Voz Kids” interpretando temas de regional mexicano, género con el que se identifica, pero estando en la competencia descubrió que la balada y el urbano también le gustan, por lo que seguirá explorando con estos estilos.

“Si hay algo que le agradezco a Dios es mi versatilidad en la voz, yo inicié cantando banda, en el programa me dijeron que el tema de mi audición sería una balada de Ricardo Montaner, me dan después pop en las batallas, en la semifinal balada y ya en la final, banda, urbano y pop, de todo un poco, estoy muy contento. Pero yo quiero enfocarme en la balada pop y el pop urbano —lo que canta Maluma— pero el mariachi también me agrada”.

Como el adolescente que es, a Eduardo ya le está cambiando la voz… “Por ahí le estoy bajando el tono a las canciones porque de repente ya no alcanzo, pero la verdad que ya estoy en el desarrollo y es obvio que eso pase”. Agradece a su familia todo el apoyo que le han dado, todos se sienten orgullosos de él, nadie se dedica profesionalmente a la música, pero su mamá es soprano y es parte del coro en la iglesia de su pueblo. “Mi mamá siempre está conmigo en cualquier situación, mi papá también. Todos me apoyan y se los agradezco, mis hermanos, mis tíos, mi familia es la unión total”.

Dilema en el corazón

Eduardo no sabe aún si se irá a Ciudad de México para enfocar su carrera allá. “Quiero debutar en la actuación, pero aún no sé, soy de una familia con cinco hermanos, soy el mayor y para irnos con todos es un poco complicado, igual quiero seguir en esto, pero estoy contento porque mi familia me apoya”.