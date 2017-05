Kourtney Kardashian se muestra al desnudo

Volvió a acaparar miradas gracias a una fotografía que publicó en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO (15/MAY/2017).- Kourtney Kardashian volvió a acaparar miradas gracias a una fotografía que publicó en Instagram.

Se trata de una imagen en la que luce su figura desnuda.

La imagen fue captada por Mike Rosenthal y en ésta se ve a Kourtney sentada de perfil. La publicación tuvo más de un millón de 'me gusta'.

Rosenthal ya había fotografiado sin ropa a Khloé, hermana de Kourtney.

Apenas hace unas semanas, Kourtney lució su trasero en una imagen tomada durante sus vacaciones.

La estrella de “realities” festejó su cumpleaños en México, acompañada por sus amigas y su hermana Kim.

En un capítulo reciente de “Keeping up with the Kardashians”, Scott Disick – ex pareja de Kourtney- dijo ser adicto al sexo.