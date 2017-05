George Martin trabaja en cinco precuelas de 'Game of Thrones'

El autor descartó que una de estas series sea sobre la Rebelión de Robert Baratheon

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2017).- Luego de que HBO confirmó en días pasados que cuatro escritores están desarrollando 'spin offs' de 'Game of Thrones', el propio autor de la saga, George R. R. Martin, reveló que en realidad trabajan en cinco proyectos para continuar la exitosa historia en televisión.

Inicialmente el canal informó que preparaba cuatro 'spin offs', o series que contarían la vida de algún personaje y que no necesariamente sucederían paralelas a la historia principal, que finaliza el siguiente año con la octava temporada.

HBO no dio detalles sobre qué o quién tratarían los 'spin offs' y sólo informó que el primero probablemente se estrenaría en 2019.

Ahora para sorpresa de muchos, el propio George Martin explicó en su blog personal que no son cuatro, sino cinco proyectos y que a él no le gusta el término 'spin off', sino que los llama "series sucesoras".

El autor descartó que una de estas series sea sobre la Rebelión de Robert Baratheon (el punto de inicio de su novela) y dijo que más bien se centrarán en el resto del mundo de "Canción de Hielo y Fuego" y no sólo en Poniente.

También reveló que los proyectos no serán secuelas de las historias ya contadas, sino precuelas, lo que indica que una de sus opciones podría ser el origen de los Targaryen en Valyria.

Martin detalló que trabaja en las precuelas desde agosto pasado y que se reúne no con dos, sino con los cuatro escritores revelados por HBO.

"Hemos añadido un quinto escritor a los cuatro originales. No, no revelaré su nombre aquí. HBO ha anunciado los cuatro primeros y sin duda anunciará el quinto cuando el acuerdo se cierre. Es realmente una añadido fantástico, un gran tipo y un fino escritor, y aparte de mí y quizás Elio y Linda, no conozco a nadie que conozca y ame Poniente tanto como él", contó Martin.

Sin embargo, no dio más detalles de las series y tampoco dio garantía de que las cinco precuelas se estrenen, según dijo el autor.

"Décadas de experiencia en televisión me han enseñado que nada es seguro, sin embargo creo que es improbable que estrenemos las cuatro (o cinco) series. Lo que tenemos aquí son cinco guiones, cuántos se filmarán y cuántas saldrán al aire, queda por verse."