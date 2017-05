Post-punk turco de la mano de She Past Away

La presentación serpa el 19 de mayo en el C3 Rooftop

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2017).- Muchas son las ocasiones en que el público tapatío se queja de las mismas propuestas, empero, este 19 de mayo tendrán la oportunidad de escuchar post-punk turco de She Past Away quienes se presentarán en el C3 Rooftop.

She Past Away es un dúo originario de Bursa, Turquía en 2006 conformado por Volkan Caner en la voz, sintetizadores, y guitarrista e Idris Akbulut en el bajo y que cuentan con un Ep 'Kasvetli Kutlama' (2010) y dos discos de larga duración 'Belirdi Gece' (2012) 'Narin Yalnızlık' (2015).

Pero ¿a qué suenan?, que mejor que la misma banda para describir su música. "Hacemos sonidos oscuros de los 80´s con raíces post- punk y new wave", nos confiesa en entrevista la banda amenazando que "Si esta será la primera ocasión que los escucharán, es mejor que se preparen para un rompimiento emocional mientras bailan".

El proyecto es especialista en generan atmósferas góticas y sombrías, elevando una tristeza provocada por los punteos de Idris y acentuada con la voz melancólica, profunda y por momentos sinietra de Volkan. Resulta curioso decir que la forma de cantar de Caner no es algo que le guste del todo al vocalista, ya que no se percibe como un buen cantante, tiene sus raíces en el punk, sin embargo, la música que generan es el hilo conductor para trasmitir lo que sienten al momento de componer.

Si bien alrededor del mundo hay muchas bandas con sonidos post- punk o new wave, She Past Away tiene algo a su favor y que los diferencia de todos los demás, su origen y sus letras en su lengua natal, esto a pesar de que en sus bandas anteriores hayan cantando en inglés. "Nuestras letras son en nuestra lengua materna, y éso es un punto muy interesante en nuestro género, ya que somos los únicos con estás características, lejos de apartarnos, el hecho de cantar en turco nos ha abierto muchas puertas...no hay mejor forma de expresarte que en tu idioma natal", señalan.

Con claras influencias de Joy Division, The Sisters of Mercy, Bauhaus, Clan Of Xymox y Art Diktator viene por segunda vez a la ciudad. Fue en noviembre del 2015 que se presentaron en una visita un tanto exprés, está vez estarán en un venue más amplio y esperan poder conocer más de la cultura mexicana. "Nunca tenemos tiempo para conocer los lugares donde nos presentamos y explorar, hemos vistos algunos sitios de México, las anteriores visitas han sido fantásticas, nos la pasamos muy feliz y sabemos que esta vez será igual.

Agéndalo

She Past Away 19 mayo, C3 Rooftop (Avenida Vallarta 1448 Col. Americana) 22:30 Hrs.

Preventa; $450

Día del evento: $550

www.superboletos.com

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO

