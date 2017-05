'Despacito' hace historia en el Reino Unido

El tema alcanza el primer lugar con la versión original en español interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee

LONDRES, INGLATERRA (15/MAY/2017).- El sencillo "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, alcanzó el número uno en los 40 principales de MTV del Reino Unido, la primera vez que dos artistas puertorriqueños logran esta hazaña con un tema 100 por ciento en español.

El pegajoso tema musical alcanzó el primer lugar con la versión original en español interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, lanzada en enero de este año.

El remix del mismo tema musical con Justin Bieber cantando en inglés y en español con Daddy Yankee y Luis Fonsi logró el primer lugar en la lista "Official Single Chart".

En una entrevista a la radio local Capital Radio, Luis Fonsi señaló que Justin "se comunicó con nosotros después de escuchar el tema musical en un club nocturno en Colombia" durante una gira por Sudamérica.

Luis Fonsi y Daddy Yankee desplazaron al segundo lugar en la lista de MTV a "I'm The One", de Justin Bieber acompañado de Quavo, Chance The Rapper y Lil Wayne.

En tercer lugar se encuentra la sueca Zara Larsson ("Symphony") seguida del inglés Ed Sheeran ("Shape of You").

Entretanto, en la "Official Single Chart" el remix de "Despacito" con Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi alcanzó el número uno.

En declaraciones a OfficialCharts.com, Fonsi afirmó que se siente honrado de haber alcanzado por primera vez el lugar número 1 en el Reino Unido.

"Lancé el tema original a principios de este año y 'Despacito' ha encontrado su camino en el primer lugar de los ránkings en todo el mundo. Me encanta que la canción conecte con la gente aunque no entiendan la letra, es grandioso que sientan la vibra".

Fonsi agradeció la colaboración de su amigo Daddy Yankee y la preferencia de Bieber por este tema.

"Gracias a Daddy Yankee que es un gran artista y buen amigo y ahora Justin Bieber por subirse a esta canción simplemente porque le encantó. Déjame decirte que a las chicas latinas ¡les encanta el español de Bieber!".

"Despacito" con Bieber pasó del lugar número 70 -desde que fue lanzado el 17 de abril- y en menos de un mes se posicionó en el primer lugar de la lista oficial.

La última vez que un tema musical en español se posicionó en el primer lugar del "Official Single Chart" del Reino Unido fue en 1987 con el tema "La Bamba" interpretada por Los Lobos.

El otro cantante puertorriqueño en lograr conquistar al público británico fue Ricky Martin, quien se ubicó en el primer lugar de la lista oficial durante tres semanas en agosto de 1999 con el tema "Livin' La Vida Loca".