En la piel de una madre abnegada

Marissa Saavedra forma parte de la bioserie de Paquita la del Barrio, donde interpreta a 'Aurora', uno de los personajes clave en la vida de la cantante

CIUDAD DE MÉXICO (15/MAY/2017).- La actriz Marissa Saavedra está actualmente a cuadro a través de la serie “Paquita la del Barrio: Las verdades bien cantadas” donde interpreta a “Aurora”, la madre de la intérprete de “Rata de dos patas”. Marissa, quien tiene sus tablas en teatro y cabaret, destaca a este proyecto como un espejo del empoderamiento femenino, además de retratar la vida de uno de los personajes más importantes de la cultura popular de México. La serie se puede ver de lunes a viernes a las 20:00 horas por Imagen Televisión.

“Es un proyecto increíble que están produciendo Teleset y Sony. Es una serie muy interesante porque tiene otro modelo de producción, las grabaciones las están haciendo como filmación de cine con planteamientos de cámara, hay un casting muy interesante. Yo soy una actriz que he trabajado mucho más en teatro y cabaret, y ahora estoy incursionando en el mundo de la televisión”.

Marissa describe esta experiencia en la pantalla chica como un aprendizaje, ya había tenido la oportunidad de participar en la serie de “Blue Demon” que hace Televisa con Teleset, pero no deja de ver que es una plataforma para expandir su carrera. “Estuve trabajando cinco meses seguidos de lunes a sábado (con la serie de Paquita) y entré a una dinámica que no había vivido antes y he aprendido muchísimo; es impresionante la cantidad de gente que se necesita para levantar una serie como esta sobre Paquita”.

Trabajar en proyectos culturales y comerciales, no representa algún cambio de perspectiva para la actriz. “Los actores trabajamos, creamos personajes, y siempre –yo por lo menos– trabajo con el mismo profesionalismo y la misma profundidad y entrega, simplemente son proyectos diferentes que van a diferentes públicos, las diferencias son sólo técnicas, el amor por lo que se hace es el mismo. Me encantó la experiencia y seguiré haciendo cine, teatro y televisión con tal de contar historias”.



Sobre abordar la vida de Paquita, Marissa confiesa que ella tiene mucho acercamiento a la figura de la estrella porque se inició en el cabaret, y el interpretar a la mamá de la cantante, le permitió mostrar la esencia de muchas de las madres de esa época que vivían muy abnegadas y soportaban la violencia doméstica.

“Yo soy cantante y siempre me ha gustado la música popular, la ranchera; por supuesto que Paquita siempre me ha encantado, me parece muy divertida porque sus letras son casi casi humor negro, me parece un personaje extraordinario de la música popular y cuando empecé a trabajar la serie, estaba feliz de la vida, leí los guiones y había una escena donde ‘Aurora’ se para a mitad del concierto y grita: ‘Yo soy la mamá de Paquita la del barrio’ y esa frase yo como Marissa la voy a repetir una eternidad”.

“La serie habla del empoderamiento femenino, se mete con temas como el machismo, la violencia, la idea de la familia, la infidelidad, la idea de que si ya te casaste, ya te… Paquita se atreve a decir la cosas con todas su palabras”. Marissa actualmente se encuentra en un show musical llamado “¡Perdidos… tres! Espectáculo de tango y locura”.