Épica sinfonía

La banda de metal se presentó en un Teatro Diana completamente lleno

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAY/2017).- Aunque hay miles de kilómetros de distancia entre su natal Holanda y Guadalajara, son de casa, lo saben los integrantes de la banda y los jalisciences que hicieron sold-out en el Teatro Diana. Épica hizo retumbar, otra vez, la ciudad con su metal sinfónico.

"The Mexican Principle Tour" fue el motivo perfecto para que la agrupación asta bandera del género estuviera de nuevo en tierras mexicanas -luego de su visita el año pasado en el marco del festival Hell and Heaven- visitando Chihuahua, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey.

El concierto estaba pactado a las 20:00 hrs, no obstante fue hasta las 21:00 hrs que inició la melódica velada.

Ropa de cuero, de seda, botas altas, estoperoles y muchas cabelleras largas fue lo que podía ver en el lobby, previo a acceder al lugar, quienes lejos de molestarse por el retraso lucían tranquilos, sabiendo que su banda favorita estaba a tan solo unos metros.

Las luces se apagaron y un telón oscuro con enormes letras de la banda bastó para que la frenética noche comenzará.

Tras las primeras palabras de Simone Simons sonaron "Eidola", 'Edge of he Blade" y "A Phantasmic Parade", primeras tres canciones del disco 'The Holographic Principle' que se encuentran promocionando.

“Bienvenidos Guadalajara, muchas gracias, es un placer venir, así que vamos a rockear juntos”, dijo Simone quien sin duda fue la más ovacionda de la noche, gracias a su gran rango vocal mezzosoprano para que le siguieran los temas 'Sensorium', 'Fools of damnation' y 'The essence of silence' con las cuales se hacían presentes los guturales de Mark Jansen, miembro fundador de la banda.

Los casi tres lustros de carrera se notan, y aunque han tenido cambios en la alineación la esencia de Épica se mantienen: canciones que hablan de religión, física, el universo y de vidas pasadas enmarcadas con riff veloces, una batería seca; un sonido con tinte medieval que surca géneros progresivos, góticos con solemnes coros.

Luego de casi dos horas de recital, Simone Mark, Coen Janssen, Isaac Delahaye, Ariën van Weesenbeek y Rob van der Loo, se retiraron dejando más que complacidos a los asistentes.

Setlist

Eidola

Edge of he Blade

A Phantasmic Parade

Sensorium

Fools of damnation

The essence of silence

Storm the sorrow

The obsessive devotion

Sscensioda

Sancing in a hurricanonce

Once upon a nightmare

Cry for the moon

Sancta terra

Beyond The Matrix

Consign to oblivion

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO