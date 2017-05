‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’, al frente de la taquilla en EU

El equipo de aventureros del espacio ganó 63 millones de dólares en su segunda semana en las salas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (14/MAY/2017).- "Guardianes de la Galaxia 2" con su banda de eclécticos héroes conservan el liderazgo de la taquilla norteamericana, según datos provisorios divulgados el domingo.

El pasado fin de semana tuvo un sólido estreno y acumula ingresos por 246 millones de dólares en América del Norte.

"Snatched", una comedia con Amy Schumer y Goldie Hawn, quedó en segundo lugar con 17.5 millones de dólares.

La epopeya "El rey Arturo: la leyenda de Excalibur" está tercera con 14.7 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana de exhibición.

Más lejos quedó "Rápido y furiosos 8" con 5.3 millones en el fin de semana y 215 millones desde su estreno hace cinco semanas.

La película de dibujos animados "Baby Boss" quedó quinta con 4.6 millones este fin semana y 156,5 millones en seis semanas.

El resto de las 10 más taquilleras:

6 - "La bella y la bestia": 3.9 millones (493.2 millones en nueve semanas)

7 - "How to be a latin lover": 3.7 millones (26.1 millones en tres semanas)

8 - "Lowriders": 2.4 millones en su estreno.

9 - "The Circle": 1.7 millones (18.9 millones en tres semanas).

10 - "Baahubali 2: The Conclusion": 1.5 millones de dólares (19 millones en tres semanas)