Celebridades latinas revelan el mejor consejo que les ha dado su madre

Consideran que los consejos ayudaron a desarrollar sus carreras artísticas

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (13/MAY/2017).- Eugenio Derbez, Salma Hayek, David Zepeda y J.Balvin, entre otros artistas hispanos, recordaron los consejos que sus madres le brindaron y que consideran ayudaron a desarrollar sus carreras artísticas.

"Mi mamá siempre me dio muy buenos consejos, pero el mejor para mi carrera fue lo que me dijo cuando se dio cuenta de que quería ser artista en serio", recordó el mexicano Eugenio Derbez, sobre su madre, la actriz Silvia Derbez.

"La fama es algo que te seduce (...) el ego te come. Si vas a estar ahí es porque vas a ser el mejor y vas a estudiar y te vas preparar", fueron las palabras de su madre, según recordó el actor, considerado hoy como uno de los artistas latinos más influyentes en Holywood.

Derbez tiene en cartelera actualmente la cinta "How to be a Latin Lover", la primera película bilingüe en cumplir tres semanas entre las cinco más exitosas de la taquilla estadounidense y en la que comparte protagonismo con su compatriota Salma Hayek, otra hispana de renombre mundial y quien también rememoró las sugerencias recibidas de su progenitora.

Con motivo del Día de la Madre, que en EU y algunos países latinoamericanos se conmemora este domingo, la mexicana rescata entre los muchos consejos que le dio su mamá el enseñarle "que todo era posible en el mundo".

Parecido al caso del actor y cantante David Zepeda, protagonista de la telenovela "La doble vida de Estela Carrillo", estrenada recientemente por Univision, y que, tal como dijo a Efe, más que consejos su madre siempre le dio el ejemplo de "no dejarse vencer por las adversidades".

J.Balvin dijo que la espiritualidad que cultiva proviene de su madre, quien le inculcó que el mejor regalo que se le puede dar a un ser querido es uno mismo, y por ello este domingo le regalará "tiempo".

La cantante puertorriqueña Olga Tañón, quien perdió a su madre en marzo, asegura que el mayor legado que recibió de ella fue su optimismo y alegría.

"Es su espíritu el que está plasmado en mi nuevo disco 'Olga Tañón y punto'", dijo la llamada Mujer de Fuego.

En el caso de Elizabeth Álvarez, actriz boricua que encarnó uno de los principales personajes de la película "Logan", el papel de madre lo ejerció su abuela paterna, quien le sugirió saber elegir a sus amistades.

"La primera frase de ella que me viene a la cabeza es: 'amigo es el ratón del queso', la que siempre me decía para que no me confiara tan fácil de la gente. Me costó aprenderlo, pero tenía mucho razón", aseguró la intérprete.

"Ella me ayudó a siempre ser lo mejor de mí mismo y a entender que me merecía triunfar", recordó a su turno el actor Mauricio Islas, protagonista de la telenovela "El Capo".

"Mi mamá me enseñó a hacer el bien sin mirar a quién", dijo el cantante colombiano Carlos Vives. "Todo lo que ella inculcó me ha servido para todos los aspectos de mi vida", agregó.

La actriz cubana Livia Brito indicó que la frase que más le repetía su madre es "haz todo con amor" y ahora es una máxima que rige su vida de adulta, hasta el punto que tiene un tatuaje con esas palabras.

Gina Rodríguez, la protagonista de la serie "Jane the Virgin" reveló que su mamá le enseñó a tener confianza en sí misma.

"Siempre me dice que la confianza es el mejor vestido de una mujer", señaló.