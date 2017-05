Así luce Steve de ‘Las Pistas de Blue’

Confesó que dejó la serie debido a la pérdida de cabello que sufrió

CIUDAD DE MÉXICO (13/MAY/2017).- Steve Burns, famoso por su participación en el programa infantil "Las Pistas de Blue" reveló que dejó la exitosa emisión, luego de seis años de actuar en ella, debido a la pérdida de cabello que sufrió.

La serie de Nickelodeon se centraba en la vida de Steve junto con su perrita llamada Blue, quienes buscaban pistas para resolver misterios, acompañados de diferentes utensilios del hogar.

Tras su salida en 2002, rumores aseguraban que el actor había muerto, incluso su madre le llamó llorando para comprobar la noticia, reveló el actor en un video de Business Insider. Sin embargo, Burns sólo padecía alopecia.

Joe, personaje interpretado por Donovan Patton, reemplazó a Steve Burns y Pistas de Blue continuó hasta marzo de 2007.

El actor optó por retomar la carrera musical que había dejado inconclusa en su época estudiantil y en 2003 colaboró con la banda The Flaming Lips para cantar la canción "The Unicorn and Princess Rainbow". Además, afirma que en los últimos 20 años ha realizado voces en off para programas de televisión.

Burns declaró que sería divertido realizar Pistas de Blue actualmente con Steve como detective.