Jackie Chan y Sylvester Stallone repartirán golpes juntos

Las dos estrellas de acción participarán en la película china ''Ex-Bagdad''

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2017).- Para muchos fans del cine de acción, es un sueño hecho realidad: los actores Jackie Chan y Sylvester Stallone por fin estarán juntos en una película, aunque todo indica que no será para pelear entre sí, como podría haber ocurrido en la franquicia ''Los mercenarios''.

Se trata de ''Ex-Bagdad'', una producción china que tendrá un presupuesto de 80 millones de dólares y que contará la historia del asalto a una refinería de petróleo en la ciudad iraquí de Mosul.

Según lo que se sabe sobre el guion de Arash Amel, Jackie Chan interpretará al contratista encargado de rescatar a los empleados de la empresa, mientras que Stallone aparecerá para aprovechar sus talentos de ex marine y enfrentar a los atacantes.

De acuerdo con el portal Deadline.com, Jackie Chan es uno de los productores de la película, que aún no tiene fecha de estreno confirmada; el director será Scott Waugh, responsable de la adaptación del videojuego ''Need for speed'' en 2014.