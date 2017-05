Frances Ondiviela, lista para 'Las Buchonas'

Frances estuvo de visita en la Ciudad de México para hablar del proyecto y de su personaje

CIUDAD DE MÉXICO (13/MAY/2017).- La actriz mexicana de origen español, Frances Ondiviela, alista el estreno de la nueva teleserie “Las Buchonas” que se transmitirá por el canal Las Estrellas toda vez que culmine el melodrama “Las Piloto” que protagoniza Livia Brito y que por ahora se ve por Univisión.

Frances estuvo de visita en la ciudad para hablar de este proyecto y de su personaje “Magnolia”, una mujer que pertenece a esta subcultura que une al crimen organizado con un estilo de vida ostentoso y donde las mujeres que llaman buchonas, lucen una imagen excéntrica tanto en ropa como en maquillaje.

“Vengo muy contenta, para promocionar este proyecto que para mí fue maravilloso, algo diferente a todo lo que yo he hecho durante este tiempo, mi personaje es una ex buchona y por circunstancias de la vida, veremos por qué ella dejo de serlo, toma a su hija, se va y desaparece. Thali García es “Manuela” y será en la ficción, la hija de “Magnolia”. La historia es escrita por el mismo que creó “El cartel de los Sapos”, Andrés López.

“Sé muy poco del estilo de vida de las buchonas, yo estudié, leí y me informé sobre lo que me decía mi director. Vi lo necesario para poder sacar adelante mi personaje. Tuve que decir groserías para la serie, un vocabulario que no es común en mí, al principio me daba mucha pena, pero luego ya estaba acostumbrada, me iba como hilo de pantimedia, me tenían que frenar”.

Las protagonistas, además de Frances y Thali, son Alejandra Robles Gil, Vanessa Arias y Candela Márquez. En el elenco también participan Joaquín Cosío, Irineo Álvarez, Jorge Ortiz de Pinedo, Miguel Rodarte y Bobby Pulido. “Hay un reparto muy interesante entre actores de cine, series y telenovelas. La televisión ahora se está volviendo una gran aventura, en lo personal doy gracias a Dios cuando hay trabajo”, finalizó.